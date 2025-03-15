暫拋川普關稅陰霾 G7外長會公報就俄烏台海達共識

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（中央社加拿大拉馬爾拜14日綜合外電報導）儘管美國川普政府與部分最親密盟邦關係因關稅及俄烏止戰議題高度緊張，G7外長本週在加拿大集會仍順利發表聯合公報，在俄烏、台海等議題達成共識，掩蓋彼此分歧。

加拿大是七大工業國集團（G7）輪值主席國，這兩天在魁北克省（Quebec）風光明媚的觀光小鎮拉馬爾拜（La Malbaie）舉行G7外長會議，與會人士包括加拿大、美國、英國、法國、德國、義大利、日本及歐洲聯盟（EU）的外交首長。

紐約時報指出，外長們呈現審慎聯合陣線立場，尤其是在烏克蘭議題上，這是川普上任以來G7內部關鍵分歧點之一。

根據今天公布的G7外長聯合聲明，G7重申對烏克蘭主權的支持，以及致力支持以色列和巴勒斯坦在政治方面的「期望」，但未提到支持「兩國方案」（two-state solution）。

鑒於川普近日公開批評基輔當局，G7就俄烏戰爭問題達成部分共識被視為突出成果，不過在俄烏議題上的言辭不若過去幾年強烈。

路透社也提到，至少美國今天暫時與G7盟國走得較近，重申堅定支持烏克蘭捍衛領土完整，警告俄羅斯要跟進烏方接受停火，否則可能面臨進一步制裁。

公報重申「堅定支持烏克蘭捍衛領土完整和生存權及其自由、主權和獨立」還說G7成員「要求俄羅斯採取相應行動，對等接受停火並充分執行」。

在談到烏克蘭領土完整時，公報稱「他們強調必須尊重任何停火（協議），並強調需要建立強力且可靠的安全舉措，確保烏克蘭能遏阻並防禦任何新的侵略行為」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會後告訴媒體，美方對聯合聲明感到滿意。

盧比歐說：「我們對這項聲明感到滿意，為此付出很大努力。」

他還說：「我一開始說的大家也認同，我說我們會有歧見，但不會讓歧見阻礙我們在有共識的事情上密切合作…希望這項聲明反映出這點，我們的行動也將反映這點。」

加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）告訴媒體：「談到烏克蘭和中東等不同議題時，我們已舉行會議討論這些不同的議題和主題，而目標是維持G7強大的團結性。」

英國外交大臣拉米（David Lammy）也稱讚聯合聲明內容「非常好」。

路透社指G7外長也對中國採取強硬立場，強化有關台灣議題的措辭，刪除過去聲明中一些安撫性言論和保證，包括「一個中國」政策，這肯定會引起北京極大關注。

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至於以巴議題，最終版本聲明沒有提及兩國方案，刪除稍早草案中強調兩國方案重要性的措辭。

公報寫道：「他們強調必須為巴勒斯坦人民開闢政治視野，透過談判解決以巴衝突，滿足雙方人民合理需求和期望，促進中東全面和平、穩定與繁榮。」（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1140315