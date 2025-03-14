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蒲亭與沙國王儲通電話 討論解決烏克蘭衝突

2025/3/14 17:57
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（中央社莫斯科/利雅德14日綜合外電報導）克里姆林宮今天說，俄羅斯總統蒲亭與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼通電話，討論烏克蘭衝突的可能解決方案。沙國外交部表示，王儲支持結束烏克蘭戰爭所有倡議。

蒲亭（Vladimir Putin）昨天說，他對華府提出俄烏停火30天計畫存有「嚴重質疑」，不過他還說，莫斯科已準備好與美國總統川普討論這個問題。

法新社報導，克里姆林宮發布聲明表示，蒲亭告訴穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman），他「非常感謝沙烏地阿拉伯的調停努力」，沙烏地阿拉伯2月18日主持俄羅斯和美國官員的會談。

聲明中說，穆罕默德．沙爾曼「指出解決烏克蘭危機的重要性，表示願意繼續盡一切可能促成俄美關係正常化」。

烏克蘭支持美國提出與俄羅斯停火30天的建議，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）昨天抵達莫斯科，預定將向俄羅斯提出停火建議。

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另外，沙烏地阿拉伯外交部發布聲明表示，穆罕默德．沙爾曼今天告訴蒲亭，沙國支持結束烏克蘭戰爭的「所有倡議」。美國和烏克蘭日前在沙烏地阿拉伯港市吉達（Jeddah）會談，並提出停火30天的建議。

聲明說，穆罕默德．沙爾曼在與蒲亭通話時重申沙國「致力於促進對話，並支持一切用來實現政治解決的倡議」。（譯者：林沂鋒/核稿：劉淑琴）1140314

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