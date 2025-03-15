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川普促蒲亭饒恕庫斯克受困烏軍 稱有可能結束戰爭

2025/3/15 05:06
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（中央社華盛頓/莫斯科/基輔14日綜合外電報導）美國總統川普今天敦促俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）饒恕在俄羅斯西部庫斯克（Kursk）受困的烏克蘭軍隊，表示這場戰爭「很有可能」結束。

川普表示，數以千計烏軍被俄軍「完全包圍」，目前處境相當艱難。

美方特使魏科夫（Steve Witkoff）在莫斯科與蒲亭會面後，川普在社群媒體發文形容這次會談「相當良好且具有建設性」。

川普說：「現在有一個很好的機會，讓我們能終結這場可怕的血腥戰爭。」

蒲亭回應川普請求，呼籲在庫斯克戰鬥的烏軍投降。

蒲亭透過電視轉播表示，「我們贊同川普總統的請求，如果烏軍放下武器投降，他們將得到生命保障和醫治」，並呼籲烏克蘭領導人下令軍隊投降。

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烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天承認，烏軍在庫斯克地區遭遇俄軍強勁攻勢，並稱前線其他地方的戰鬥也不容易。

烏軍去年8月發動越界攻擊進入庫斯克地區，俄軍一直在反擊。（譯者：徐睿承）1140315

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