俄羅斯缺乏和談誠意 英國將與25名領袖視訊會談

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（中央社記者陳韻聿倫敦14日專電）英國首相施凱爾倫敦時間15日上午將與約25位來自不同國家地區的領導人視訊會談，以進一步推動烏克蘭與歐洲的長久和平，並加強對俄羅斯經濟施壓、促使俄羅斯總統蒲亭上談判桌。

英國首相施凱爾（Keir Starmer）說：不能容許蒲亭（Vladimir Putin）耍手段、玩弄美國總統川普（Donald Trump）的和平協議；克里姆林宮徹底漠視川普的停火提議，這不過是表明蒲亭沒有誠意追求和平。

施凱爾指出，若俄羅斯最後終於上談判桌，則英國及盟友夥伴必須做好監控停火的準備，確保和平得以持久。若俄羅斯無意嚴肅看待和談，則「我們有必要竭盡全力對俄羅斯加強經濟施壓」，以確保戰爭結束。

施凱爾提到，蒲亭正施展拖延戰術，宣稱在實施停火前，必須先對相關問題苦心研究一番。然而，施凱爾說，世界要看到的是具體行動，而不是所謂的研究或空話，以及毫無意義的預設條件。

施凱爾強調，他想對莫斯科當局傳達的訊息再明確不過：徹底停止對烏克蘭的野蠻攻擊，現在就同意停火。直到莫斯科當局這麼做的那一刻，施凱爾說，「我們將不捨晝夜，致力於實現和平」。

英國首相府今天表示，施凱爾15日將召開援烏「志願者聯盟」（coalition of the willing）視訊峰會，預計將有約25個國家與會，包括多個歐洲國家、歐盟執委會、北大西洋公約組織（NATO）、加拿大、澳洲、紐西蘭、烏克蘭。

首相府指出，施凱爾擬告訴與會各國，除了加強對俄經濟施壓，也有必要持續加大軍援烏克蘭力道，以協助烏克蘭抵禦日益升高的俄方攻擊。

首相府預告，在相關軍事擘劃會議於下週登場前，施凱爾15日將先與各國進一步討論，各方可為「志願者聯盟」做出的不同貢獻。

由英、法主導的「志願者聯盟」擬在俄烏達成停火協議後，協助在烏克蘭穩定局勢、促使各方可利用停火創造的條件達成長久和平。聯盟成員可選擇派兵赴烏維和，或提供後勤及其他支援。

一如部分熟悉俄羅斯談判策略的人士預料，蒲亭近日對華府積極斡旋的停火和談雖然原則上表示支持，並多次肯定川普的努力與「立意良善」，但同時也聲稱仍有許多細節與問題待解，且必須解決衝突發生的「根本原因」，否則停火只是讓烏克蘭得以重整實力、取得更多西方軍援，終究無助於和平。

部分俄羅斯媒體也主張，烏克蘭接受美方提出的停火條件，換來美方恢復軍援，這顯然無助和平。

也就是說，當烏克蘭的盟友夥伴強調必須確保和平得以持久，而不是讓俄羅斯有機會再度侵略，發動對烏全面侵略的莫斯科當局也宣稱，確保和平得以持久十分重要，為此必須解決衝突發生的「根本原因」。

此外，蒲亭屢次強調烏克蘭在前線處境艱困、節節敗退，俄軍則屢有斬獲，停火自然是對烏方有利，但俄方缺乏退讓妥協的理由。

蒲亭稱大批烏軍在俄烏邊境的俄羅斯西部庫斯克（Kursk）州遭包圍和俘虜，烏方則否認相關說法，並稱烏軍是按計畫撤退。

就在美俄即將討論具體停火方案前夕，蒲亭12日晚間前往庫斯克州視導、聽取戰情會報。

這是烏軍去年8月奇襲並部分控制庫斯克州以來，蒲亭首度現身當地。這也是俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭以來，蒲亭首次脫下西裝、穿上野戰迷彩服。

俄羅斯對烏克蘭和以美國為首的「西方集體」提出的和談訴求至今未有根本改變，包括承認俄軍僅部分占領的烏克蘭4州為俄羅斯領土、解除烏克蘭武裝、強制變更基輔政權，並反對烏克蘭境內有外國軍事部署，特別是來自北約國家。

由於莫斯科當局一再宣稱「北約東擴」對俄羅斯構成安全威脅，俄方除了反對烏克蘭加入北約，也主張應擴大北約和俄羅斯之間的「緩衝區」。

莫斯科也數度試圖恢復2021年12月向美方及北約提出的要求，包括北約回復軍事部署至1997年、多數前華沙公約組織國開始陸續獲准加入北約之前的狀態，以及美方應拒絕讓「曾屬於蘇聯一部分」的國家加入北約，也不得在這些國家境內建立軍事基地。

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不過，在川普今年1月重返白宮、積極對俄烏「促和止戰」後，包括俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）等官員開始在公開發言將英國視為頭號敵人、取代美國。

在13日莫斯科一場記者會上，蒲亭另提到，中國國家主席習近平、印度總理莫迪（Narendra Modi）等領袖也為解決烏克蘭問題耗費不少心力。（編輯：唐佩君）1140315