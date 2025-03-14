澤倫斯基：蒲亭無意停火 但不敢對川普直說

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（中央社基輔13日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，俄羅斯總統蒲亭準備拒絕停火提議，但卻不敢直接對美國總統川普說出來。他也譴責蒲亭對停火的回應模棱兩可，「言辭十分容易預測且極具操控性」。

路透社和法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯正設立停火條件，目的在於拖延或讓停火根本無法實現。

美國提出的30天停火方案獲得烏克蘭支持，蒲亭（Vladimir Putin）今天首次對停火提案公開發表評論。他表示支持，但對於要如何運作有「嚴重疑慮」。

華府呼籲俄羅斯無條件接受停火，但蒲亭列出了若干阻礙進展的要求。

澤倫斯基表示：「我們沒有設立使事情變複雜的條件，俄羅斯才有設條件。正如我們一直所說的，唯一會拖延事情、唯一不具建設性的是俄羅斯。」

澤倫斯基說：「他實際上正準備拒絕，因為蒲亭當然不敢告訴川普總統，他想繼續這場戰爭，想殺害烏克蘭人。」

他還說：「這就是為什麼在莫斯科，他們將這些條件加諸於停火提議上，目的是讓停火根本無法實現，或是盡可能拖延。」

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澤倫斯基表示，華府已表示準備組織停火的監控和查核工作。他說：「這是可以實現的，憑藉美國和歐洲的能力。」

澤倫斯基說，停火將提供時間來「準備解答所有關於長期安全和真正可靠和平的問題，並提出結束戰爭的計畫」。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）1140314