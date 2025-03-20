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澤倫斯基：與川普坦誠對話 美烏將在沙烏地會面協商

2025/3/20 03:03
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（中央社基輔19日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，他與美國總統川普進行了坦誠的對話，他準備暫停對俄羅斯能源和民用基礎設施的攻擊，美烏團隊未來幾天將在沙烏地阿拉伯會面，繼續協調邁向和平的步驟。

法新社等媒體報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）在社群平台X寫道：「我與美國總統川普（Donald Trump）進行了積極、相當實質且坦誠的對話。」

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他指出：「總統川普分享了他與蒲亭（Vladimir Putin，俄羅斯總統）的談話細節及討論的重要議題。全面結束戰爭的首個步驟之一，可能是停止對能源和其它民用基礎設施的攻擊。我支持這一步驟，烏克蘭已確定我們準備實施。」

澤倫斯基還提及：「烏克蘭與美國團隊準備未來幾天在沙烏地阿拉伯會面，繼續協調邁向和平的步驟。」（譯者：陳正健）1140320

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川普：與蒲亭談完後和澤倫斯基通話 協調俄烏要求澤倫斯基與川普通話 了解美俄領袖對話細節
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