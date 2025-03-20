白宮：川普澤倫斯基通話 同意俄烏對能源設施停火

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓19日專電）美國總統川普昨天與俄羅斯總統蒲亭通話後，今天接著與烏克蘭總統澤倫斯基通話。白宮表示，美烏領導人同意俄烏針對能源設施有限停火；對於烏克蘭要求美國提供更多空防系統，川普同意尋找可用資源。

川普（Donald Trump）矢言要促成持續超過3年的俄烏戰爭盡早結束。他昨天與蒲亭（Vladimir Putin）通話近2小時，商討俄烏停火；蒲亭同意暫停攻擊烏克蘭能源設施，但拒絕為30天全面停火背書，川普則希望這是邁向永久和平協議的第一步。

川普今天早上在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道，剛與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）進行了「非常愉快的通話」，通話持續約1小時。川普說，對話內容大部分是基於他昨天與蒲亭的通話，為了要協調俄烏的要求和需求。

白宮隨後在下午發布美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）及國家安全顧問瓦爾茲（Michael Waltz）針對美烏領導人通話的聲明。

聲明指出，川普向澤倫斯基完整說明他昨天與蒲亭的對話及討論的關鍵議題。對於澤倫斯基要求美國提供更多空防系統以保護烏克蘭平民，特別是愛國者飛彈，川普同意與他合作，特別是在歐洲尋找可用資源。

根據聲明，兩人同意針對能源設施有限停火，技術團隊未來幾天將在沙烏地阿拉伯會面，討論將停火範圍擴及至黑海，再達成最終全面停火。澤倫斯基感謝美國在這方面的努力，並重申烏克蘭願意全面停火。

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聲明也指出，川普提出烏克蘭電力供應及核電廠的議題並表示，美國有相關專業能在經營這些電廠方面提供協助，「美國擁有這些電廠，是對這些基礎設施最好的保護，也是對烏克蘭能源基礎設施的支持」。

此外，川普和澤倫斯基同意，所有相關各方必須繼續努力達成停火。他們指示各自團隊盡快進行後續協商並強調，團隊可在後續會談中，針對推進永久和平、安全的所有必要方面達成共識。（編輯：陳正健）1140320