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俄收復庫斯克失土 華郵訪談烏克蘭官兵：北韓部隊增援是關鍵

2025/3/19 16:39（3/19 16:57 更新）
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俄羅斯近日奪回庫斯克州幾乎所有失土，一名俄羅斯軍人將國旗插在庫斯克州一棟房屋屋頂上。（Russian Defence Ministry via 路透社）
俄羅斯近日奪回庫斯克州幾乎所有失土，一名俄羅斯軍人將國旗插在庫斯克州一棟房屋屋頂上。（Russian Defence Ministry via 路透社）
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（中央社基輔19日綜合外電報導）根據「華盛頓郵報」與烏克蘭官兵的訪談，北韓部隊新近增援、俄軍掌握制空權及具壓倒性人數，均助俄羅斯上週奪回蘇賈鎮，此鎮是烏軍在俄國西部庫斯克州最後一處據點。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，烏克蘭掌控庫斯克州（Kursk）部分地區約7個月後，俄羅斯藉由大量使用北韓部隊與裝備，奪回庫斯克州幾乎所有失土。

此舉顯示俄國總統府克里姆林宮（Kremlin）盼不惜任何代價收復領土，阻止基輔當局在未來的停戰談判中，迫使俄方接受以撤出烏國領土交換烏軍也從庫斯克州撤兵。俄國目前占領烏國約20%土地。

一名熟知烏軍庫斯克州無人機作戰情況的士兵表示，在本月17日前，烏克蘭部隊幾乎已盡數撤出當地。此人並稱烏方仍掌控的庫斯克州土地「非常小一塊，幾乎是沒有，只有部分邊境地區」。

烏克蘭權威軍事部落格資源「深層政府」（Deep State）持續追蹤前線變化，其地圖顯示，烏軍一度在庫斯克州掌控逾1295平方公里土地，如今僅占領其中約10%地區。

深層政府共同創辦人米庫拉（Ruslan Mykula）指出：「沒有北韓部隊，俄羅斯甚至無法憑自身軍隊守住自己的領土。（俄方）有好幾波大規模增援，遠超我方規模。嚴峻的現實是，我們沒有足夠的彈藥和無人機去殲滅他們全員。」

北韓部隊今年1月時曾自戰場撤退，以在損失慘重下重新組織。一位與烏克蘭軍隊及韓國事務相關的議員談到，儘管最終是多重因素綜合起來促使烏克蘭加速撤退，包括失去補給線及制空權，北韓部隊再次出現造成「痛苦的影響」。

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這名議員提到：「我們談論的是訓練有素、鬥志高昂的士兵在一個特定地區。我不能說是北韓人造成庫斯克州當前狀況，但他們參戰帶來相當重大的影響。」

烏克蘭軍方發言人利霍維（Dmytro Likhovy）上週說，北韓部隊是「俄軍在庫斯克州的主要攻擊部隊之一」，其作戰效能遠優於去年冬天表現，當時他們損失慘重。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1140319

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