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首爾證實2北韓兵被烏克蘭軍隊俘擄 供稱以為是赴俄受訓

2025/1/12 14:32（1/12 14:40 更新）
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烏克蘭總統澤倫斯基表示，擄獲2名北韓士兵審問中。（圖取自facebook.com/zelenskyy.official）
烏克蘭總統澤倫斯基表示，擄獲2名北韓士兵審問中。（圖取自facebook.com/zelenskyy.official）
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（中央社首爾12日綜合外電報導）南韓國家情報院（NIS）今天表示，已經證實烏克蘭軍隊本週在俄羅斯擄獲兩名受傷的北韓士兵。此前基輔當局曾表示正在審訊兩名軍俘，但未指明他們的國籍。

法新社報導，南韓國家情報院聲明指出：「國家情報院透過與烏克蘭安全局（SBU）的即時合作，掌握了戰場情況，包括北韓士兵被擄獲的消息，並確認烏克蘭軍方本月9日於俄羅斯庫斯克（Kursk）戰場擄獲這兩名士兵。」

烏克蘭、美國和南韓均指控，擁有核武的北韓派遣超過1萬名士兵協助俄羅斯打擊烏克蘭。

基輔當局今天並未提供直接證據以證明兩名軍俘是北韓人；而法新社無法獨立核實他們的國籍。

但南韓證實此事，升高烏克蘭說法的可信度；而目前俄羅斯和北韓都未做出回應。

南韓國家情報院指出，一名被捕士兵在審訊中透露，他去年11月抵俄後，接受俄軍的軍事訓練。「他最初以為自己是被派去受訓，抵達俄國後才知道自己是被部署」派去打仗。

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這名士兵說，北韓軍隊「在戰鬥中遭受重大損失」。

烏克蘭安全局也表示，這些人告訴審訊人員他們是有經驗的軍事人員，其中一人說自己被派往俄羅斯受訓，並不是去打仗。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1140112

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