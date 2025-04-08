不只北韓參戰？澤倫斯基：烏軍俘虜2名為俄作戰中國公民

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（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天在社群媒體上表示，烏軍俘虜了2名為俄軍作戰的中國公民，他已指示烏克蘭外交部立即與北京當局聯繫，釐清中國打算如何回應此事。

法新社等媒體報導，澤倫斯基在社群媒體X上發布影片，顯示1名據信是中國公民的被虜男子。他寫道：「我軍俘虜了2名中國公民，他們是俄軍的作戰成員。」

澤倫斯基也指出，此事發生在烏克蘭領土頓內茨克州（Donetsk Oblast），已在他們身上發現身分證件、銀行卡片和個人資料。

此外，澤倫斯基還提及，烏方掌握的情報顯示，還有更多中國公民在占領者俄羅斯的部隊裡，不僅僅是這兩人而已。

澤倫斯基表示：「我已指示烏克蘭外交部立即與北京當局聯繫，釐清中國打算如何回應此事。」

他指出，俄羅斯以直接或間接方式，將中國和其他國家捲入這場歐洲戰爭，清楚顯示俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）無意結束這場戰爭，他正尋找繼續戰鬥的方法。

澤倫斯基指稱，被俘虜的中國公民目前被烏克蘭安全局（Security Service of Ukraine，SBU）拘留。

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北韓去年經證實派兵前往支援俄軍，曾引發國際關注。西方官員今年初曾告訴英國廣播公司（BBC），在俄羅斯西部庫斯克州（Kursk Oblast）作戰的北韓軍人中，僅僅3個月已有近40%的人員傷亡，約有1000人已戰死。

南韓軍方上月表示，北韓今年向俄羅斯增派3000名軍人，並繼續提供飛彈、火砲和彈藥協助莫斯科攻擊烏克蘭。（譯者：陳正健）1140408