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彭博：蒲亭要求停火期間 全面停止向烏克蘭運送武器

2025/3/18 20:50（3/18 21:01 更新）
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俄羅斯總統蒲亭。（Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via 路透社）
俄羅斯總統蒲亭。（Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via 路透社）
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）報導，據知情人士透露，俄羅斯總統蒲亭要求，在美國總統川普提議的俄烏停火期間，應暫停一切對烏克蘭的武器運送。

蒲亭（Vladimir Putin）與川普（Donald Trump）今天將就結束俄烏戰爭一事通話，主要目標在於實施為期30天的停火。烏方已表示準備好接受停火。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，這次通話預計於莫斯科時間下午4時至6時（台灣18日晚間9時至11時）之間展開。

蒲亭上週剛與川普的特使會面。一名歐洲高官與莫斯科3名熟知俄國立場的消息人士說，蒲亭已把停止武器供應當成簽署停火協議的先決條件。

培斯科夫未立即回覆置評請求，白宮國家安全會議（NSC）亦無回應。

莫斯科2名知悉克宮想法的消息人士表示，雖說俄羅斯希望停止所有對烏克蘭的武器運送行動，但俄方的最低目標是美國應停止援助。

上述歐洲高官則補充，俄國要求烏方盟友在停火期間停止運送武器至烏克蘭，但歐洲方面極其不願意接受，因其結果恐導致俄羅斯在停火期間重整軍備，烏克蘭卻無力這麼做。

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蒲亭曾表示，他原則上支持美國的停火提案，但他堅稱得滿足一些條件，俄羅斯才會同意停火。

目前英國與歐洲聯盟（EU）都在努力儘速提供烏克蘭新的軍援方案。（編輯：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1140318

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