川普蒲亭擬18日晚間9至11時通話 討論俄烏戰爭
2025/3/18 18:03（3/18 18:20 更新）
（中央社莫斯科18日綜合外電報導）克里姆林宮表示，俄羅斯總統蒲亭與美國總統川普將在格林威治標準時間今天13時至15時（台灣18日晚間9時至11時）通話，討論如何解決俄烏衝突及俄美關係正常化。
路透社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，蒲亭（Vladimir Putin）與川普（Donald Trump）之間已達成「一定的諒解」，這是基於兩人2月12日的通話，以及之後的俄美兩國高層接觸。
培斯科夫告訴記者：「但關於我們雙邊關係進一步正常化以及解決烏克蘭議題，仍存在許多問題。這些都必須經由兩國總統討論。」（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140318
延伸閱讀紐時：川普蒲亭通話止戰 烏克蘭土地資產恐被瓜分川普與蒲亭通話前 美官員暗示烏克蘭須做領土讓步俄羅斯：保證烏克蘭不入北約需是和平協議條件之一俄軍收復大城鎮蘇賈 烏克蘭恐失去庫斯克州邊境控制權烏克蘭同意與俄羅斯停火30天 協議內容為何？後續發展一次看歐盟外交首長：武統漸取代國際法 俄侵烏只是一例
- 川普蒲亭擬18日晚間9至11時通話 討論俄烏戰爭2025/03/18 18:03
- 2025/03/18 11:40
- 2025/03/17 23:40
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
紐時：川普蒲亭通話止戰 烏克蘭土地資產恐被瓜分