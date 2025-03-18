川普蒲亭擬18日晚間9至11時通話 討論俄烏戰爭

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（中央社莫斯科18日綜合外電報導）克里姆林宮表示，俄羅斯總統蒲亭與美國總統川普將在格林威治標準時間今天13時至15時（台灣18日晚間9時至11時）通話，討論如何解決俄烏衝突及俄美關係正常化。

路透社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，蒲亭（Vladimir Putin）與川普（Donald Trump）之間已達成「一定的諒解」，這是基於兩人2月12日的通話，以及之後的俄美兩國高層接觸。

培斯科夫告訴記者：「但關於我們雙邊關係進一步正常化以及解決烏克蘭議題，仍存在許多問題。這些都必須經由兩國總統討論。」（譯者：陳正健/核稿：楊昭彥）1140318