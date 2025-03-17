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川普與蒲亭通話前 美官員暗示烏克蘭須做領土讓步

2025/3/17 16:51
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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國特使魏科夫今天表示，他認為俄烏停火協議可能在「數週內」達成，總統川普預計將很快與俄羅斯總統蒲亭討論此問題。白宮國安顧問瓦爾茲則暗示，烏克蘭恐須在領土問題做出讓步。

川普特使魏科夫（Steve Witkoff）13日與蒲亭進行了數小時的會談。他今天接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時表示：「我認為兩國總統本週將進行非常正面、積極的討論。」

魏科夫指出，「這是個非常、高度複雜的局勢，但我們正設法彌合雙方之間的分歧」。他還說，他相信川普「真心希望在未來數週內達成某種協議」。

不過美國官員也強烈暗示，若想達成協議，烏克蘭可能必須做出一些重大讓步。

上週在沙烏地阿拉伯的漫長會談結束後，美國提出為期30天的俄烏停火協議，基輔隨即表示接受。

然而蒲亭並未就美方提議做出明確回應，還列出一系列條件，並提出「嚴重質疑」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），他於15日和俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的通話「充滿希望」。他還說，「希望我們能很快地在某個時間點宣布進展」。

白宮國家安全顧問瓦爾茲（Michael Waltz）今天則暗示，烏克蘭可能不得不向俄羅斯割讓部分領土，並在可預見的未來放棄加入北大西洋公約組織（NATO）的願望。

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他還說：「烏克蘭獲得加入北約的永久途徑，或成為北約的永久成員國，可能性非常渺茫。」

儘管如此，魏科夫在CNN專訪中表示，現在討論美國是否承認俄羅斯占領領土的問題，「仍有點為時過早」。（譯者：施施/譯者：陳正健）1140317

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