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美俄總統通話 川普：並未討論終止對烏克蘭軍援

2025/3/19 14:11（3/19 14:16 更新）
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美國候任總統川普。（路透社）
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統川普表示，他今天與俄羅斯總統蒲亭通話中，並未討論到對烏克蘭的援助；不過克里姆林宮表示，總統蒲亭已經要求須終止對烏克蘭軍援。

川普接受福斯新聞網（Fox News）「殷格拉漢觀點」（The Ingraham Angle）節目專訪時，作上述表示。

路透社報導，蒲亭今天同意暫停攻擊烏克蘭能源設施，但拒絕為30天全面停火背書，川普希望這是邁向永久和平協議的第一步。烏克蘭表示將支持退一步的協議。

在川普與蒲亭通話結束後，克里姆林宮表示，蒲亭也強調，任何解決衝突的方案，都需要終止所有對烏克蘭的軍事和情報援助。

但川普說：「我們並沒有談論到援助，根本沒有討論這點。」

川普又說：「我們談了很多事情，但從未討論過援助問題。」

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美國是烏克蘭最大的軍事援助國，自2022年1月以來已向烏克蘭配送或提撥超過700億美元的武器、彈藥和其他軍事援助。

基爾研究所（Kiel Institute）的數據顯示，其中有150億美元略多一點，是用於購買重型武器。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1140319

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