與川普熱線1小時 澤倫斯基：持久和平可望今年實現

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（中央社華盛頓19日綜合外電報導）美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天進行長達1小時的通話，川普形容這次對話「非常良好」，澤倫斯基則表示，持久的和平可望在今年內實現。

英國廣播公司（BBC）報導，川普在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）上表示，這次通話旨在讓烏克蘭和俄羅斯的「要求和需求」達成一致，還說正在努力實現停火。川普前一天與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話。

澤倫斯基形容他這次與川普的對話「正面」、「坦率」且「非常充實」。

他在社群平台X上寫道：「我們相信與美國和川普總統攜手，在美國的帶領下，持久的和平能在今年內實現。」

澤倫斯基和蒲亭都表示同意暫停攻擊能源基礎設施，不過雙方至今仍互控對方持續發動攻擊。

川普正在尋求更廣泛的休戰，但在他與蒲亭昨天進行的通話中，蒲亭拒絕了美國和烏克蘭支持的30天全面停火提議。

川普表示，今天與澤倫斯基的通話持續約1小時。

他在真實社群上寫道：「大部分討論內容是基於昨天與蒲亭的通話，好讓俄羅斯與烏克蘭在要求與需求方面保持一致。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）隨後發布更詳盡的聲明，稱川普已同意協助烏克蘭取得額外的防空系統，特別是在歐洲地區。

他指出，兩位領袖「同意在戰場局勢變化的情況下，讓雙方防務人員密切分享情報」。

盧比歐補充表示，技術團隊接下來幾天內將在沙烏地阿拉伯會談，討論擴大停火範圍到黑海一事，還說他們同意這可能是通往全面終戰的第一步。

另一方面，澤倫斯基今天表示，俄烏戰爭中針對能源設施的攻擊可望迅速停火，但強調若莫斯科當局違反停火協議，烏克蘭將做出回應。

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澤倫斯基在與川普通話後指出，基輔方面將擬定一份設施清單，以便推動由華府斡旋的部分停火協議。

澤倫斯基補充，這份清單可能涵蓋的不僅是能源設施，還包括鐵路和港口基礎設施。（譯者：李佩珊/核稿：徐睿承）1140320