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川普蒲亭通話後 俄烏互控對方攻擊基礎設施

2025/3/19 19:22（3/19 19:48 更新）
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示意圖。（路透社）
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（中央社基輔/莫斯科19日綜合外電報導）在俄羅斯和烏克蘭領導人同意有限停火，以停止對能源基礎設施的攻擊僅幾個小時後，俄羅斯和烏克蘭今天相互指責對方發動空襲，引發火災並損壞基礎設施。

美國總統川普（Donald Trump）和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）昨天通話商討俄烏停火，蒲亭同意暫時停止襲擊烏克蘭能源設施，但拒絕支持川普尋求的為期30天的全面停火。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在蒲亭與川普通話之前，已經同意美國提議的30天停火，後來也支持針對能源目標的有限度停火。

在俄羅斯今天凌晨發動空襲後，澤倫斯基敦促全球阻止莫斯科任何拖延戰爭的企圖。

澤倫斯基幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）夜間在社媒平台Telegram上說：「俄羅斯正在攻擊民用基礎設施和人民，就是現在。」

烏克蘭東北部蘇米州（Sumy）政府表示，俄羅斯的無人機攻擊損壞當地兩間醫院，雖然沒有造成人員傷亡，但迫使病患和醫院員工撤離。

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烏克蘭軍方今天說，在俄羅斯發射的145架無人機中，有72架被烏克蘭防空部隊擊落。軍方還說，56架俄羅斯無人機失蹤，這指的是烏克蘭軍方運用電子戰來改變它們的方向。

俄羅斯國防部說，部隊在夜間摧毀57架烏克蘭無人機，其中35架是在邊境庫斯克州（Kursk）上空打下。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1140319

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