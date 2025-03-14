美國提議俄烏停火30天 蒲亭稱支持但諸多細節待解決

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（中央社莫斯科13日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭今天表示，俄國同意美國的烏克蘭戰爭停火方案，但任何停火都必須解決衝突的根本原因，而且還有許多細節得處理。

路透社報導，蒲亭（Vladimir Putin）2022年派出數以萬計的軍人全面入侵烏克蘭，引發莫斯科及西方自冷戰高峰期以來最大規模的對抗。

在與白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）會談後，蒲亭今天於克里姆林宮（Kremlin）的記者會上說：「我們同意停止戰鬥的提議。」

「但我們的立場是，這類停火應該要能帶來長期和平，並消除這場危機的肇始原因。」

俄軍自去年中起持續挺進，目前控制烏克蘭近1/5領土。美國總統川普（Donald Trump）表示他將中止這場持續3年的戰爭。

川普昨天在白宮表示，他希望克宮同意美國提出的30天停火方案，以結束他所說的「大屠殺」。烏克蘭已表態支持提案。

蒲亭感謝川普為結束戰爭所做的努力。他說：「這個想法本身是正確的，我們當然支持它。但有些問題我們必須討論。我認為我們也需要與美國同僚談談。」

蒲亭稱他可能會致電川普討論此問題，還說「我們支持以和平方式結束這場衝突的想法」。

蒲亭昨天身著綠色迷彩服視察俄羅斯西部庫斯克州（Kursk）的1處指揮所。烏軍去年8月初發動突擊打入俄國庫斯克州，盼拿這片奪自俄方的土地當作談判籌碼。

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但俄國當局今天表示，已完全掌控庫斯克州西南部城鎮蘇賈（Sudzha）。蘇賈戰前約有5000居民，是烏克蘭去年對庫斯克發動奇襲後占領的最大聚落。

法新社報導，蒲亭今天指出，他將根據俄軍成功把烏軍逐出庫斯克邊境地區的狀況，決定有關烏克蘭戰爭停火的「下一步」。（譯者：楊昭彥）1140314