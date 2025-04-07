加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
G7外長關切中共對台軍演 反對訴諸武力破壞和平
首頁 / 政治
G7
新聞專題
G71/300
首頁 / 政治

G7外長關切中共對台軍演 反對訴諸武力破壞和平

2025/4/7 04:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓6日專電）G7外長今天發表聯合聲明，關切中國挑釁行為，「特別是最近在台灣周邊舉行的大規模軍事演習」。外長們指出，這些日益頻繁且破壞穩定的行動，升高兩岸緊張局勢，對全球的安全與繁榮構成風險。

七大工業國集團（G7）外長及歐盟外交事務高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）下午透過聲明表示，維護台海和平穩定符合G7成員以及更廣範國際社會的利益，「我們反對任何片面行動破壞這種和平與穩定，包括訴諸武力或脅迫的方式」。

中共東部戰區1日稱組織陸海空軍與火箭軍等兵力，在台灣周邊展開聯合演訓，2日則是稱陸軍部隊按「海峽雷霆-2025A」演練計畫，在東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練。

聲明指出，G7成員持續鼓勵兩岸透過建設性的對話和平解決問題。

G7是繼歐盟、美國、英國及美日韓外長聯合聲明後，主動表態關切中共軍演。

google news透過 Google News追蹤中央社

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）、韓國外交部長趙兌烈及日本外務大臣岩屋毅日前於布魯塞爾會晤，並於會後就相關議題呼籲停止進一步破壞穩定的行為。

3人同樣鼓勵和平解決兩岸問題，強調反對任何試圖以武力或脅迫手段片面改變現狀。（編輯：何宏儒）1140407

#G7
#日本
#中共
#卡拉斯
#英國
#歐盟
#台灣有事
#岩屋毅
卡拉斯
推動以哈休戰 歐盟外長：加薩殺戮必須停止美關稅衝擊 義外交部專案協助企業開發新市場
岩屋毅
美日韓外長聯合聲明 林佳龍感謝3國關切中國挑釁行徑美日韓外長關切中共對台軍演 反對脅迫手段改變現狀
G7
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
北韓槓上G7 揚言將升級加強核武力
59
更多編輯台推薦新聞：