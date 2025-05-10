印巴緊張局勢升級 G7促展現最大克制並直接對話
2025/5/10 12:06（5/10 12:26 更新）
（中央社華盛頓9日綜合外電報導）印度與巴基斯坦的敵對態勢不斷升級，七大工業國集團（G7）國家今天敦促印巴展現最大限度的克制，並呼籲這兩個亞洲擁核鄰國直接對話。
路透社報導，加拿大、法國、德國、義大利、日本、美國、英國與歐洲聯盟（EU）的外交首長在加拿大發布的聲明中表示，他們「強烈譴責」4月22日在印控克什米爾（Indian Kashmir）地區對觀光客發動的致命攻擊，並「敦促印度與巴基斯坦雙方展現最大限度的克制」。
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G7在聲明中說：「我們呼籲立即緩和緊急情勢，並鼓勵兩國展開直接對話，往達成和平的結果邁進。」
印度和巴基斯坦為克什米爾（Kashmir）主權問題陷入長期爭端，自印度本月7日空襲巴基斯坦多處所謂「恐怖分子據點」以來，兩國天天發生衝突。巴基斯坦矢言報復。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1140510
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