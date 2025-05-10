控印度襲擊空軍基地 巴基斯坦宣布關閉領空24小時

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（中央社巴基斯坦喀拉蚩10日綜合外電報導）巴基斯坦今天再度關閉領空，為期24小時。巴國軍方稍早表示，印度對巴國空軍基地發動一連串攻擊。

法新社報導，巴基斯坦聲明說：「巴基斯坦的領空將對所有類型的航班關閉，直至明天中午12時。」

巴基斯坦今天凌晨說，印度對3座空軍基地發射飛彈，其中1座靠近首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），但巴國防空系統攔截多數飛彈。巴基斯坦矢言報復。

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路透社報導，印度和巴基斯坦為克什米爾（Kashmir）主權問題陷入長期爭端，自印度本月7日空襲巴基斯坦多處所謂「恐怖分子據點」以來，兩國天天發生衝突。

印度本月7日表示，當天空襲是為了報復印度控制的克什米爾地區度假勝地巴哈甘（Pahalgam）4月22日發生恐怖攻擊事件，並指控巴基斯坦涉案。巴方否認。（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1140510