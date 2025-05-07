印巴克什米爾邊境激烈交火 歷年武裝衝突原因回顧

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（中央社新德里7日綜合外電報導）印度與巴基斯坦今天沿著存在主權爭議的克什米爾邊境激烈交火。印方表示，針對包含「恐怖主義基礎設施」的9個地點展開襲擊。兩個核武鄰國的緊張情勢急劇升級。

法新社報導，印度今天朝宿敵巴基斯坦發動飛彈攻擊，引爆這起最新危機，隨後雙方據報都有人員傷亡。伊斯蘭馬巴德表示，有6個地點遭攻擊，造成8人死亡。

印度控制的克什米爾（Indian-administered Kashmir）4月22日發生26人死亡的近年來最嚴重平民攻擊事件。新德里指控伊斯蘭馬巴德提供支持，遭到否認。

自1947年分治以來，印、巴發生過數次衝突，從小規模戰鬥到全面戰爭都有。

1947年印巴分治流血衝突和第一次印巴戰爭

1947年8月15日，持續兩個世紀的英國統治結束時，這個次大陸分裂為以印度教徒為主的印度，以及穆斯林占多數的巴基斯坦。

以宗教為裁尺的快速簡單分治作法引發流血衝突，造成的死亡人數可能超過100萬人，並有1500萬人流離失所。

克什米爾大君當年起先針對接受印度或巴基斯坦統治猶豫不決。在遭遇巴基斯坦支持的武裝分子攻擊後，克什米爾大君尋求印度協助，引爆第一次印巴戰爭。

在聯合國調停下兩國於1949年1月正式停火，並在克什米爾劃定長達770公里的停火線。

克什米爾是印度與巴基斯坦間的爭議領土地帶。（中央社製圖）

1965年第二次印巴戰爭

1965年8月，巴基斯坦入侵印控克什米爾，引發第2場戰爭，造成數千人喪命，之後在蘇聯與美國居中斡旋下，雙方於同年9月達成停火。

1971年第三次印巴戰爭和孟加拉獨立

1971年，巴基斯坦對當今的孟加拉部署軍隊，鎮壓獨立運動。巴基斯坦自1947年以來統治時為東巴基斯坦（East Pakistan）的當地。

9個月的衝突估造成300萬人死亡、數以百萬計民眾逃到印度，後來以印軍入侵東巴基斯坦，促成孟加拉人民共和國成立告終。

1989年以來克什米爾起義

印度統治在克什米爾引發民怨沸騰，自1989年爆發起義活動後，數十年來已有數以十萬計士兵、叛亂分子與平民喪生。

印度指控巴基斯坦資助叛亂分子，協助提供武器訓練。

1999年卡吉爾戰爭

巴基斯坦支持的武裝分子攻占印度在克什米爾卡吉爾（Kargil）山區的高地哨所。

當時情報顯示，伊斯蘭馬巴德已將部分核武庫部署到更靠近衝突地區，深感不安的華府因此大力施壓，促使巴基斯坦讓步。持續10週衝突造成至少1000人死亡。

2019年武裝衝突

印度安全部隊車隊在克什米爾普爾瓦馬（Pulwama）遭遇自殺攻擊，造成40人死亡。

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當時忙於國會大選的印度派戰機對巴基斯坦領土發動空襲，目標鎖定據稱的武裝分子訓練營。

一架印度戰機在巴基斯坦控制的領土上方被擊落，遭俘虜的飛行員於數天後獲釋平安返印。（譯者：張曉雯/核稿：何宏儒）1140507