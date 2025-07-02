彭博：美國以穩定幣鞏固美元地位 促中國探討使用

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（中央社台北2日電）彭博社報導，美國參議院上月通過監管穩定幣的法案，一直禁止加密貨幣活動的中國，也提出穩定幣在跨境支付體系的重要性。經濟學家們認為，隨著美國以穩定幣鞏固美元的主導地位，中國應探討使用穩定幣進行跨境支付。

報導指出，中國一向禁止加密貨幣活動，但近期中國官員的言論，帶出人民幣穩定幣在全球支付體系角色的討論。

6月中在上海舉行的陸家嘴論壇，中國人民銀行行長潘功勝發表主題演講時表示，「區塊鏈和分布式帳本等新興技術推動央行數字貨幣、穩定幣蓬勃發展，實現了『支付即結算』，從底層重塑傳統支付體系，大幅縮短跨境支付鏈條，同時對金融監管也提出了巨大的挑戰」。

潘功勝又表示，在地緣政治博弈加劇下，傳統跨境支付基礎設施容易被政治化、武器化，作為單邊制裁工具使用，破壞國際經濟金融秩序。

前中國人民銀行行長周小川在陸家嘴論壇論壇上也表示，美元穩定幣可能會進一步推動美元化現象。

美國參議院上月通過監管穩定幣的法案後，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，穩定幣可以加強而不是威脅美元的主導地位。全球用家可能更喜歡美國掛鉤的穩定幣，而不是歐洲或中國央行的數位貨幣，因為這些穩定幣由美國監管的私營部門發行。

報導指出，中國長期以來認為加密貨幣對金融穩定和資本管制構成威脅，但經濟學家們看到中國發展人民幣穩定幣的機會，部分原因是川普政府愈來愈支持發展數位代幣。

摩根士丹利日前建議，中國可以透過香港嘗試發行離岸人民幣穩定幣，避免違反中國嚴格的資本管制規定。

摩根史丹利首席中國經濟學家邢自強表示，對中國來說，擁抱主權貨幣代幣化的趨勢，對於在數位基礎設施競賽中保持競爭力是非常重要的。

穩定幣通常與傳統法定貨幣掛鉤，由私人公司發行，作為一種更快捷、更便宜的跨境支付方式，大多數穩定幣與美元掛鉤，並由短期美國國債等美國資產支持，預計到2030年穩定幣總供應量將達到3.7兆美元。

報導指出，中國經濟學家正敦促發展與人民幣掛鉤的替代方案。京東集團首席經濟學家沈建光表示，如果不作出努力，中國可能會在下一代的貨幣領導競賽中落後；京東創辦人劉強東向員工表示，該公司計劃在所有主要市場申請穩定幣牌照，將跨境支付成本降低90%，並將結算時間縮短至10秒以下。

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中國國家金融與發展實驗室理事長、前中國人民銀行顧問李揚表示，中國應採取「雙軌制」策略來加強人民幣在全球的使用，包括擴大貨幣互換和人民幣跨境支付系統（CIPS），同時利用香港的金融機構推廣與人民幣掛鉤的離岸穩定幣。

報導提到，香港穩定幣條例將於8月1日生效，正式設立法幣穩定幣的發行人發牌制度，京東和螞蟻集團預計將是首批申請牌照的科技巨頭。在上海上市的浙江中國小商品城集團也表示計劃申請執照，該公司經營全球最大的商品批發市場。（編輯：陳鎧妤/楊昇儒）1140702