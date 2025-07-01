花蓮反罷活動戒備媒體 罷團：怕葉霸老師事件重演

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（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）花蓮藍營舉行「反惡罷團結大會」，上午約2000名支持者齊聚花崗山聽藍白立委等宣講，但對媒體戒備；罷團指，舉辦場地曾發生反傅的「葉霸」老師被架出場，擔心事件重演而嚴格控管。

中國國民黨花蓮縣黨部今天舉辦「花蓮反惡罷團結大會」，上下午分別在花蓮市花崗山中正體育館與玉里鎮藝文中心舉行，都不開放媒體入場採訪，會後由黨部統一發布新聞稿。

國民黨主席朱立倫、花蓮縣長徐榛蔚、網紅「館長」陳之漢及立委謝龍介、吳宗憲、陳玉珍、高金素梅、蘇清泉、林國成、張啓楷、前立委鄭麗文、政治評論員「歷史哥」等人到場助講。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁透過新聞稿表示，守住花蓮，台灣就有救，台灣民主的自救就從花蓮出發。他說，罷免理由竟指控怎麼可以推動「花東三法」，「難道東部人不可以有環島高鐵嗎？國道6號不該打通嗎？花東快速道路不該做嗎？」民進黨欺負花蓮人，花蓮人勇敢地站出來，讓全台灣都聽到。

陳之漢說，罷團有什麼資格站在街頭散布不實謠言，傅崐萁努力爭取預算，監督民進黨，心心念念開放觀光；呼籲花蓮朋友不要再被民進黨欺騙，他去大陸直播講肺腑之言，竟然有人說他不能用台灣健保、不許使用台灣任何資源，他生在台灣，以後也會死在台灣。花蓮人很可愛，需要觀光，民進黨幾千億地花，如果用在花蓮，花蓮對外早就四通八達了。

朱立倫表示，花蓮一直充滿愛，但現在民進黨在花蓮製造仇恨對立，民進黨搞無差別罷免，叫做「翻桌」，和總統賴清德競爭的人一個一個抓起來、立法委員一個一個罷免，還要「打掉雜質」，這就是獨裁。他呼籲26日一定要出來投票，唯有人民的聲音和力量發出來，才能保住每一席認真的國民黨立委。

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罷團「微光花蓮」發言人W受訪表示，傅崐萁舉辦聲勢浩大的反罷免宣傳活動，近期他辦的所謂「國政說明會」等相關活動，都是閉門進行，採動員地方基層組織方式，能否代表民意有待觀察。

W指出，在花崗山中正體育館舉辦，是反傅的「葉霸」老師被架出場同樣地點，因此這次更加嚴密管控人員進出；而目前立法院延會，但傅崐萁針對自己舉辦反罷免宣導活動，同時邀請其他藍白立委一起助陣，未在立法院開會，傅崐萁等領人民的納稅錢，是否成為「薪水小偷」。（編輯：謝雅竹、林恕暉）1140701

國民黨花蓮縣黨部1日上午在花蓮市中正體育館舉行「反惡罷團結大會」，網紅「館長」陳之漢（圖）登台宣講，呼籲花蓮朋友不要再被民進黨欺騙。（傅崐萁服務處提供）中央社記者李先鳳傳真 114年7月1日