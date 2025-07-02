罷團譴責中共要求藍委表態 藍斥企圖藉機抹紅抹黑

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（中央社記者王承中台北2日電）罷團譴責去年中共派人尾隨副總統蕭美琴車隊，要求被提罷免的國民黨立委表態。國民黨團今天表示，嚴正抗議中共外交部門對台灣外交的打壓行徑，以及威脅台灣正副元首的人身安全，但罷團企圖藉機對藍委進行各式抹紅及抹黑，國民黨團絕不接受。

副總統蕭美琴去年訪問捷克遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。罷免國民黨立委的團體發表中英文聯合聲明譴責中共，並呼籲全球民主陣營抵制中國「國家恐怖主義」行徑，同時要求31位面臨罷免的立委3天內公開回應聲明，作為民眾投票參考。

國民黨立法院黨團今天下午發布新聞稿指出，針對媒體報導中共外交部門對台灣外交的打壓行徑及對台灣正副元首的人身威脅，國民黨團嚴正表達強烈反對及抗議。同時，必須請相關單位查明事實的真相，向全民完整說明，才是一個負責任的執政黨及政府該有的作為。

國民黨團表示，捍衛中華民國主權、維護國家元首安全這不只是國家尊嚴，更是全民共識，民進黨主導的所謂「31個側翼公民罷團」，企圖藉機對國民黨立委進行各式的抹紅及抹黑，國民黨團絕不接受。

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國民黨團指出，如今總統府爆發共諜案，總統賴清德、國安會秘書長吳釗燮等人幕僚遭司法收押禁見，外界對國安高層是否被中共滲透仍有高度疑慮。今天罷團要求國民黨立委表態，是否也應要求國安會秘書長吳釗燮3天內具體回應，副總統遭尾隨是否為總統府內共諜所為。

國民黨團表示，吳釗燮時任外交部長，現任國會安秘書長，要不要對民眾鄭重說明，他所應負的責任及府內調查的結果，以釋眾疑。（編輯：林興盟）1140702