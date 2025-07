F1電影全台票房破億 小布熱血金句掀討論

(中央社記者王心妤台北2日電)美國影星布萊德彼特主演的「F1電影」在台上映7天票房突破新台幣1億元,他在片中金句連連,像是「好運要自己創造」、「隨波逐流的話就會輸」等,在社群平台上獲熱烈討論。

61歲的布萊德彼特(Brad Pitt)在「F1電影」中詮釋賽車戲堅持不靠替身,為此仿照F1車手訓練菜單加強體能,尤其是核心肌群,更在片中秀出精實肌肉,讓影迷大飽眼福。劇組更請來一級方程式F1官方支持,組成一組虛構車隊,橫跨3大洲並在14場賽事中實地拍攝。

布萊德彼特在片中提到多句金句,像是「好運要自己創造,光靠希望沒用(Create your own breaks. Hope is not a strategy.)」、「隨波逐流的話就會輸(We do what everybody does, we lose.)」、「可以放下手機嗎?幹嘛在乎他們怎麼說?那些只是雜音(Oh, my God, with the phone. Put the thing down, will ya? What do you care what they say? It's just noise.)」。

另外還有「不試試看當然贏不了(We can't win if we don't try.)」、「有時候輸就是贏(Sometimes when you lose, you win.)」等台詞,不只適合片中劇情,對觀眾也宛如當頭棒喝。

「F1電影」全台上映中。(編輯:張雅淨)1140702