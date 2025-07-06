BWF加拿大羽球賽 男雙再上演台灣內戰爭金

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（中央社記者黎建忠台北6日電）BWF加拿大羽球公開賽今天進行各組4強，大會頭號種子、台灣雙胞胎男雙組合李芳任、李芳至，以21比11、21比19擊敗自家人何志偉、黃睿璿晉級冠軍戰，將和張課琦、柏禮維爭金。

這也是台灣男雙連續2週先後在BWF的美國公開賽、加拿大公開賽內戰爭冠。

現年27歲的李芳任，和雙胞胎弟弟李芳至，從升上高中就固定搭檔，2016年展開國際賽之旅，這對目前世界排名第22的兄弟檔，是世界羽球總會（BWF）超級300加拿大公開賽的男雙頭號種子。

李芳任、李芳至今天對上世界排名第50名的何志偉、黃睿璿，這是雙方生涯首度交手。

首局開打，「李氏兄弟」雖然曾以0比2落後，但隨即連得7分超前，此後比賽節奏就由雙胞胎兄弟掌控，比賽後段一度以18比9取得領先，如願輕鬆拿下。

第2局戰況膠著拉鋸，整局雙方出現8次平手，李芳任、李芳至在17比17平手時，靠著出色的平抽擋以及不起高球的情況下，順利連得3分取得3個賽末點；儘管何志偉、黃睿璿奮力追回2分，最終還是讓「李氏兄弟」直落2過關。

教練李松遠在接受中央社訪問時表示，李芳任、李芳至在重要時期表現還是相對穩定，沒有出現太多主動失誤，是贏球的關鍵。

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至於另一組男雙的台灣內戰，張課琦、柏禮維以15比21、22比20、、21比19艱辛逆轉擊敗魏俊緯、楊博智，如願挺進冠軍賽。

冠軍戰台灣自家人對戰戲碼，不論是李芳任、李芳至，或者是張課琦與柏禮維，都是生涯首度挑戰超級300等級冠軍，而2組男雙也都所屬的土銀球團，堪稱最大贏家。（編輯：管中維）1140706