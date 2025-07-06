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M503航路爭議
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M503航路爭議1/44
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中國片面宣布啟用W121航路

2025/7/6 10:30（7/6 10:55 更新）
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M503航路是中國於2015年初在台灣海峽中線西側新劃設的國際民航航路，因逼近海峽中線及敏感空域，引起爭議。（中央社製圖）
M503航路是中國於2015年初在台灣海峽中線西側新劃設的國際民航航路，因逼近海峽中線及敏感空域，引起爭議。（中央社製圖）
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（中央社記者謝怡璇北京6日電）中國民航局今天公布，即日起民航將啟用M503航線W121銜接航路。

中國民航局在今早8時59分發布消息稱，為進一步優化空域環境、提升運行效率，即日起，民航將啟用M503航線W121銜接線。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）今早以發言人陳斌華答記者問名義，以書面回覆媒體詢問時表示，這一舉措是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，「對兩岸民眾都有利」。

陳斌華表示，M503航線位於上海飛行情報區內，設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作。自M503航線及W122、W123銜接航線啟用以來，總體運行安全平穩，切實改善兩岸航班營運，進一步便利兩岸人員往來。

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M503航路是中國於2015年初在台灣海峽中線西側新劃設的國際民航航路，因逼近海峽中線及敏感空域，減少台灣空防預警時間，引發台灣反對，2018年初，中國片面宣布啟用M503北上運行及相關銜接航線，影響春節加班機航班。

2024年1月30日，中國民航局晚上宣布，2月1日起取消M503航路自北向南飛行偏置、啟用M503航路W122、W123銜接航路由西向東飛行；今天中國民航局再宣布，即日起啟用W121銜接航路。（編輯：張淑伶）1140706

#海峽中線
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#陳斌華
#M503
M503及銜接航路大事記。（中央社製表）
M503及銜接航路大事記。（中央社製表）
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