M503航路牽動國防飛安 爭議一次看懂

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（中央社台北31日電）中國民航局昨天公布，2月1日起，M503航路由北向南不再偏西飛航，並將啟用W122、W123銜接航路由西向東飛行。中國大陸2015年單方面劃設M503航路以來，因為貼近海峽中線牽動國防與飛安，迄今爭議不斷。

以下為M503航路爭議相關時間點及發展：

2015年 國民黨執政時期

陸方於1月12日公布飛航公告（NOTAM），將在東南沿海劃設M503、W121、W122及W123新航路，預計同年3月5日凌晨生效。其中， 海峽中線 認識海峽中線 台灣海峽中線一般被認為是美國第七艦隊協防台灣時，為確保兩岸穩定，由時任駐台美軍第十三航空特遣隊司令戴維斯准將劃設，因此也稱為「戴維斯線」。 國防部2019年公布海峽中線座標為「北緯27度、東經122度，北緯23度、東經118度」，與前國防部長李傑民國2004年5月在立法院備詢說明相符。 看更多 關閉 西側（中國大陸側）南北向M503航路距台北飛航情報區邊界（海峽中線）最近僅7.8公里。

交通部隔天表示，M503航路貼近台北飛航情報區邊界，東西向連接航路W121、W122及W123（分別連接浙江東山、福建福州、福建廈門）極可能影響台灣往返金馬地區W6、W8及W2航路飛航，若遇惡劣天氣等異常狀況將衍生飛安風險。兩岸雖曾溝通，但無共識，且未提及W121、W122及W123航路，「我方無法接受」。

中國大陸國務院台灣事務辦公室隨後表示，願就M503航路使用技術性問題與台灣進一步溝通。

後經兩岸協商，交通部民航局於同年3月2日宣布，兩岸達成M503延後啟用、實際飛行西移6海里的初步共識。

陸方稍後於3月20日重新發布飛航公告，宣布29日正式啟用M503航路，並公布調整後飛航路徑，也就是M503航路實際飛行時將往中國大陸方向西移6海里，並採「由北向南」單向航行，遇特殊情況一律向西偏移等。

另外，東西向連接航路W121、W122及W123暫不啟用、不實施，何時啟用會經雙方溝通確認。

大陸委員會當時表示，考量兩岸良性互動及台灣應共同維護區域飛航安全的國際責任，理解陸方重新發布M503航路「飛航公告」，並於29日正式啟用的做法。

2018年 民進黨執政時期

時隔近3年後，中國民航局1月4日上午逕自在官網公告啟用M503航路北上運行及相關銜接航路W121、W122、W123。

中國民航局聲稱，M503航路向北運行航班嚴格沿公布航路飛行；南下運行航班仍維持原運行方式不變。這一航路為民航航路，設計時已避開金門、馬祖往返台灣航線，能夠確保飛航安全，大陸空管部門與台灣會保持技術性溝通。

對此，交通部民航局隨即表示反對與抗議，並指中國民航局上午10時宣布啟用後，已有多架飛機行經該航路。陸委會也表示，已透過既有聯繫管道，向國台辦表達強烈不滿與抗議。

2024年 賴清德總統大選勝出

民主進步黨籍副總統賴清德在1月13日總統大選勝出後，中國民航局1月30日晚間在官網公布，「自2月1日起取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施。後續，民航局還將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，提升空域運行效率」。

這項宣布代表M503航路由北向南飛航，不再偏西飛航，還啟用W122、W123銜接航線由西向東飛行。

中方說法

對於片面取消M503航路北向南飛行偏置，使航路更靠近海峽中線，中國大陸國台辦發言人陳斌華今天在例行記者會回應媒體時聲稱，設立和啟用這一航線是陸方民航空域管理的「常規工作」，「無需與台方協商」。

至於此舉是否與台灣選舉結果有關，陳斌華則未正面回答，僅聲稱這是為「緩解相關空域航路壅堵、保障航空安全、滿足亞太地區航空運輸發展的需要，也有利於改善兩岸航班運營，進一步便利兩岸人員往來，符合兩岸同胞包括兩岸民航界的共同利益」。

專家分析

W122銜接航線是從福州西往東運行，W123銜接航線則是從廈門西往東運行，新措施上路後，未來福州、廈門航班將不再繞至北方航路，直接由西向東飛往貼近海峽中線的M503航線。由於M503航線距離海峽中線僅4.2海里（約7.8公里），恐將大幅壓縮台灣空防預警時間。

國防安全研究院國家安全研究所長沈明室分析，北京取消M503航路以海峽中線往西偏置6海里飛行，意味打破海峽中線象徵意義，也將加大台灣空防監測壓力，「中共用航線的改變執行界於戰爭與和平間的灰色地帶行動」。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1130131