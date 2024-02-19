藍指禁團令限制人民自由 綠委：通盤檢討法制面

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（中央社記者王承中、王揚宇台北19日電）交通部觀光署依發展觀光條例禁組團赴中國旅遊。國民黨團首席副書記長林思銘今天表示，政府不可以行政命令限制人民自由，有違憲之虞；民進黨團書記長莊瑞雄說，若法制面有不完善之處，可以通盤檢討、朝野政黨共同討論。

交通部觀光署依發展觀光條例與旅行業管理規則，禁組團赴中國旅遊，法源引發爭議；交通部長王國材今天表示，經與法制單位討論可對旅遊業管理做限制，因此引用法源禁止出團。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘、國民黨立委林沛祥、翁曉玲及許宇甄等人，今天在立法院國民黨團記者室，召開「濫用法條、能限制團客赴陸旅遊？民進黨好大！人民好怕？」記者會。

洪孟楷表示，發展觀光條例第53條的立法精神，是「有玷辱國家榮譽、損害國家利益、妨害善良風俗或詐騙旅客行為者。」請問民進黨政府，難道旅行業者組團赴陸旅遊就是賣國賊，就會傷害國家利益嗎。觀光署已違反憲法、濫用法條，根本是太上皇條款，非常荒謬。

林思銘指出，憲法規定人民有居住及遷徙的自由，也規定人民的生存權、工作權及財產權，應予保障，政府此舉明顯有違憲之虞。而發展觀光條例第53條中的「有損害國家利益」根本不符合法律明確性定義。政府根本沒有依法行政，沒有任何法源依據，就限制人民組團出遊的自由，根本就是專制獨裁復辟。

林思銘表示，政府不可以行政命令來限制人民的自由，兩岸關係不佳，是政府的責任，不是旅行社造成的，政府這樣做，讓旅行社變成代罪羔羊，令人不齒。要求民進黨盡速撤回禁令，讓人民能擁有真正的行動自由。

民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄受訪指出，台灣與中國不同之處，就是台灣是民主法治國家、中國是獨裁國家，若法制面有不完善之處，可以通盤檢討、朝野政黨共同討論，如何讓法制面更完善及更具體。

莊瑞雄認為，中國能片面或輕易創造法律基礎，例如說要改M503航路就改M503航路、限制中國人不能來就不能來，台灣因為是民主法治國家，必須要以立法程序應對，因此通盤檢討讓法律更具體也是好事，大家也要注意中國片面行政作為就能挑起台灣的法律戰，各黨應嚴肅看待。（編輯：翟思嘉）1130219