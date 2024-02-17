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在野黨欲修棄保潛逃罪 綠：態度開放須符社會共識

2024/2/17 12:38
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（中央社記者林敬殷台北17日電）在野黨立委擬提案修改刑法將棄保潛逃入罪，民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄今天表示，現行刑事訴訟法已有相關機制設計，是爲與不為的問題，法界也在討論，民進黨團對修法態度開放，但必須符合社會最大共識。

國民黨立委羅智強日前表示，台灣目前有8萬名通緝犯逍遙法外，其中超過8000人已逃出境外，許多通緝犯利用當前交保制度和護照不會被註銷來棄保潛逃，彷彿就是讓被告可以付費逃亡，他準備提案修改刑法將棄保潛逃入罪，同時配套修訂刑事訴訟法相關內容，增加棄保潛逃被告在其他國家旅行的障礙。

民進黨團今天上午舉行輿情回應記者會，莊瑞雄在回應相關提問時表示，現行刑事訴訟法已有相關機制設計，是爲與不為的問題。根據刑事訴訟法，法院判決確定，檢察官收到卷宗後通知被告執行，檢察官也可在卷宗送達前，認為有必要的話，就可以執行；至於法院部分，下達判決後認為有逃亡之虞也可進行拘提，確保被告執行是毫無疑慮的，上述都是有防範棄保潛逃的精神在裡面。

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對於是否修法，莊瑞雄說，各黨團及各界可以再討論，但過去爭論也提到「會不會一罪兩罰」。例如，大家都很厭惡詐欺罪，判刑7個月後，如果制定棄保潛逃罪，法院覺得詐欺犯很討厭，又判2年，就會變成前罪是輕罪，潛逃後又判了重罪，這有沒有符合比例原則，各界可以好好來思考。

莊瑞雄指出，讓法治更完備並符合社會期待是好事，可是法令修訂曠日費時，就是因爲各界爭執相持不下，各種說法都有道理，執行面要不要、以及如何精進，這些都必須提醒；修法部分民進黨採取開放態度，但必須符合社會最大的共識。（編輯：郭無患）1130217

#莊瑞雄
#民進黨團
#羅智強
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