藍提5項國會改革主張 正副院長選舉改記名投票

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（中央社記者劉冠廷台北23日電）國民黨今天提出國會改革主張，包括正副院長選舉須採取記名投票、總統赴立法院進行國情報告成為常態、各獨立機關乃至行政首長的人事任命及解任應受國會監督、推動國會調查權和聽證權、制訂藐視國會罪等。

國民黨今天上午召開「國會改革即刻啟動，把陽光照進立院」記者會，強調將會進行台灣第3波民主改革，避免一黨獨大、贏者全拿的民主獨裁，更進一步深化民主。

國民黨立委當選人羅智強說，國民黨提出5項第1波新民主制衡的改革方案，有關國會陽光法案的立場，將推動公開無記名投票至開放記名投票修法，讓國會正副院長的選舉必須採取記名投票，此非國民黨最早提出，民進黨2016年就曾提出，但在取得政權後就忘記改革承諾，國民黨要延續民進黨無法完成的改革承諾。

關於如何強化國會監督，確實發揮監督制衡力量，羅智強主張，讓總統赴立法院進行國情報告成為常態、各獨立機關乃至行政首長的人事任命及解任應受國會強力監督、推動國會調查權和聽證權、制訂藐視國會罪。

羅智強表示，這些都是國民黨改革起手的第一步；邀請總統赴立法院進行國情報告，並使之常態化，避免再次發生總統神隱消失745天。至於國會的調查權跟聽證權，這是民主國家行之有年的慣例與法治，未來希望能夠讓民主制衡的力量可以更紮實。

與會的國民黨不分區立委當選人翁曉玲則說，有關總統到立院國情報告，立法院應於立法院職權行使法第15條之1更明確的訂定，強制要求總統每年赴立法院進行國情報告，應該法制化與制度化；至於行政權真正對立法權負責的展現，目前只有獨立機關首長須經過立院同意，未來重要的部會首長應該比照獨立機關的人事同意權，必須經過立法院同意。

翁曉玲表示，對於不適任的首長，既然當初經過立法院同意，如果任職期間有違法或其他不適任的表現，立法院將來可以提出行使解任權，這些都可以於未來國會改革中進行討論。（編輯：楊凱翔）1130123