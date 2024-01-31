中國取消M503飛行偏置 立委批中國是麻煩製造者

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（中央社記者林敬殷、郭建伸台北31日電）中國宣布取消M503自北向南飛行偏置，朝野立委同聲譴責。立委表示，司馬昭之心路人皆知，中國此舉完全是政治操作，利用改變民航路徑的技術手法，達到包裝政治施壓及軍事威懾的目的，台灣當然無法接受，請中國自制。

中國民航局30日晚間宣布，2月1日起取消M503航線自北向南飛行偏置，後續並將啟用連接M503航線的W122、W123航線由西向東飛行。國台辦稱，此舉「符合兩岸同胞共同利益」。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，司馬昭之心路人皆知，中國此舉完全是政治操作，斧鑿斑斑。

她說，中國利用改變民航路徑的技術手法，來達到包裝政治施壓及軍事威懾的目的。而且利用漸進的方式，進一步達到淡化海峽中線的政治目的，台灣當然無法接受，請中國自制。

吳思瑤指出，由於航線貼近台海中線及台北飛航情報區，將形成國防的防空警戒時間遭壓縮，更嚴重的是造成飛安威脅，尤以民航安全影響最大。民航安全是無關政治立場的，中國不應無視，更不該恣意妄為。

民進黨團書記長莊瑞雄說，中國此舉是製造及增加不必要的紛爭，只會造成兩岸更加緊張，更不是中國周邊國家所樂見，是標準的麻煩製造者。

莊瑞雄表示，中國持續在總統當選人賴清德就職前夕，一再出招，施加不必要的壓力，中國應停止這樣的行為。

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台灣民眾黨不分區立委當選人黃國昌表示，中方變動M503航線，將對台灣航空預警造成緊迫，進一步使海峽中線模糊化，M503航線存在非常久爭議，重點不是有無經過國際民用航空組織（ICAO）核准，而是中方應跟台灣溝通確認航線變動事項及可能安全疑慮。

黃國昌指出，中方沒經溝通就片面變動現況，非常不妥當，對兩岸未來良性互動有害無益。他呼籲，民航局及陸委會，應主動與對岸展開溝通聯絡，不能只是放話而毫無作為。（編輯：蘇志宗）1130131