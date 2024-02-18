禁團令法源來自發展觀光條例 王國材：中方作為損害台灣利益

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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）交通部觀光署依發展觀光條例與旅行業管理規則，禁組團赴中國旅遊，法源引發爭議；交通部長王國材今天表示，經與法制單位討論可對旅遊業管理做限制，因此引用法源禁止出團。

王國材今天到屏東出席環島自行車道暨多元路線推廣活動與座談會，會前接受媒體聯訪，媒體追問「禁止組團赴中國引用法源引發爭議」。

王國材指出，經與法制單位討論，依發展觀光條例53條與旅行業管理規則，可以對旅行業管理做限制，禁止出團不是目的，去年起開始不斷拋出善意，希望中國能有善意回應，未料中國並未開放團客過來、變更M503航路損及台灣國安，還發生斷交事件，「這就是損害國家利益」，所以討論用此法源禁止出團。

媒體提問「年代旅遊丟包旅客，初步要賠2000萬，後續如何賠償？」王國材說，目前有保險的部分約新台幣1000萬元，交通部與觀光署以不會讓民眾損害權益的方式處理，當中會牽涉到申請救濟過程，這部分觀光署及品保協會將努力協助旅客。（編輯：陳仁華）1130218