越南調查指年代旅遊沒付款 將開罰地接社未依規定簽約

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（中央社記者陳家倫河內16日專電）針對富國島丟包事件，越南堅江省旅遊局表示，年代旅遊未依協議付款，但地接社宣布終止服務仍保留訂金並持續服務與收費，未依規定簽訂合約，需罰鍰。越南地接社不滿判定，將申訴。

台灣旅客近日前往越南富國島旅遊，未料台灣組團社美加國際旅行社（年代旅遊）拖欠地接社越南WInnER國際旅行社（WInnER國際）款項，導致292名旅客在富國島被丟包。堅江省旅遊局15日晚間公布調查結論。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，堅江省旅遊局局長裴國泰（Bui Quoc Thai）表示，WInnER國際2023年9月12日和年代旅遊簽訂合約，並在隔年1月18日收到訂金新台幣70萬元。

裴國泰指出，WInnER國際之後向年代旅遊報價，但雙方未能就價格達成協議，WInnER國際於是在1月31日向年代旅遊發出停止提供服務的通知，卻未得到年代旅遊的確認或回應；儘管宣布終止合作，WInnER國際仍保留訂金。

他說，年代旅遊的團客2月9日抵達富國島國際機場，沒有接駁車接待，也沒有導遊。年代旅遊便聯繫WInnER國際，雙方達成為旅客租車和訂飯店的協議。

調查顯示，然而，在為旅行團服務的過程中，年代旅遊沒有依照協議付款，導致WInnER國際要求每名旅客支付720美元繼續行程。年代旅遊則通知旅客付款，並保留收據，回台時將退還款項。大約有90名旅客同意。

堅江省旅遊局認為，WInnER國際單方面宣布終止合約，但仍保留訂金，仍為旅行團提供服務並收取服務費，此舉違反規定，「未依規定與旅行社、旅客或旅客代表簽訂旅遊合約」，旅遊局監察單位將對WInnER國際處以罰鍰。

針對這項結果，WInnER國際表示，當多收720美元時，忙亂到沒有時間處理與旅客簽訂合約的事，其餘約200名旅客WInnER國際則是「人道協助」，要簽訂什麼合約。將向堅江省旅遊局提出申訴。

中華民國交通部長王國材15日要求觀光署對年代旅遊重罰。首先是依發展觀光條例處分，罰則是新台幣1萬至5萬元；其次是依消費者保護法，最重可要求業者停業3個月，後續是否復業要再看狀況。（編輯：郭中翰）1130216