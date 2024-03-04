違規微罪擬不記點 王國材：道安與民怨間找平衡點

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（中央社記者吳睿騏桃園4日電）交通違規記點、檢舉新制去年上路後引發部分駕駛人抗議，交通部長王國材今天表示，道安還是最重要的目標，道安跟民怨須找到平衡點，目前先採微罪不記點及不開放檢舉方式處理。

王國材上午出席視察「桃園捷運棕線計畫」前接受媒體聯訪表示，這次提出微罪不開放民眾檢舉及不記點，另針對科技執法及民眾檢舉等逕行舉發也不記點，正著手針對交通管理處罰條例進行修正，預計7日送行政院院會，今天上午交通部也與相關路權團體、職業駕駛團體開會溝通。

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王國材表示，全案送到行政院院會及立法院仍有段時間，今天先進行初步的溝通，若雙方有取得共識，可在修法過程中進行參考或調整。

王國材強調，「道安還是最重要的目標」，從去年6月底到現在，有許多民眾及團體反映記點引起生活及生計的民怨，「道安跟民怨之間必須找到一個平衡點」，目前先採微罪不記點、不接受民眾檢舉方式來處理，除了今天討論，後續送立法院過程，仍會繼續討論。（編輯：李錫璋）1130304