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交通違規記點政院提修法 10類1200元以下輕微違規不開放檢舉

2024/3/7 11:43（3/7 12:33 更新）
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圖為北市交通警察大隊加強取締路口不停讓行人的違規行為。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北7日電）行政院會今天通過相關修法，調整交通違規記點及檢舉措施，未來10類最高罰鍰新台幣1200元以下的輕微違規，將不開放民眾檢舉，包含騎機車手持行動電話通話、倒車未顯示燈光或不注意行人等。

此外，草案也規範當場舉發案件始予記點，科技執法及民眾檢舉案件等逕行舉發不予記點。

行政院會今天通過道路交通管理處罰條例第7條之1、第63條、第63條之2修正草案。交通部會後指出，去年道路交通管理處罰條例部分條文修正案施行後，確實改善道路交通安全，全年死亡人數也較民國111年下降，但也因同時放寬民眾檢舉項目及增加記點項目，致案件量暴增，1年內累計達12點即吊扣駕駛執照，各界反映已嚴重影響職業駕駛人工作權，並造成警察機關執法量能龐大負擔。

交通部說，鑑於民眾檢舉制度已悖離當初彌補警力不足的立法目的，而記點制度也因道路實際環境配套措施尚未完備衍生實務問題，有檢討修正必要，因此提出修法。

交通部說，現行有59項違規開放民眾檢舉，未來將限縮。根據草案，最高罰鍰在1200元以下的輕微違規將不開放民眾檢舉。

10類項目包括：
1. 機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽；
2. 騎機車手持行動電話通話；
3. 汽機車駕駛人手持香菸、吸食、點燃香菸致有影響他人行車安全；
4. 倒車未顯示燈光或不注意行人，以及大型車倒車無人在後指引。
5. 在橋梁、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道臨時停車；
6. 在交岔路口、公共汽車招呼站10公尺及消防車出入口5公尺內臨時停車；
7. 不依順行方向或併排臨時停車；
8. 在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道（包含騎樓）、行人穿越道、快車道、交岔路口、公共汽車招呼站十公尺內或消防車出入口五公尺內停車。
9. 在機場、車站、碼頭、學校、娛樂、展覽、競技、市場、或其他公共場所出入口或消防栓前停車；
10. 於身心障礙專用停車位違規停車。

此外，草案也規範當場舉發案件始予記點，科技執法及民眾檢舉案件等逕行舉發不予記點，且駕駛人未來自費參加講習扣抵違規點數2點，由1年1次為限提高至1年2次，等同扣抵違規點數4點。草案將送立法院審議。（編輯：蘇龍麒）1130307

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