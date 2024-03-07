政院提立法 道路固定設施若妨礙行人通行可罰15萬

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（中央社記者賴于榛台北7日電）行政院會今天通過行人交通安全設施條例草案，規範中央及地方政府須擬訂行人交通安全設施推動及改善計畫，地方政府若查有妨礙行人通行的固定設施等，應要求限期改善，違者最高開罰新台幣15萬元。

行政院會今天通過相關修正草案，放寬交通違規記點等措施，與此同時，也通過行人交通安全設施條例草案，整治騎樓與排除人行道障礙，期盼洗刷行人地獄惡名，草案將送立法院審議。

草案規範，中央及地方政府須擬訂行人交通安全設施推動及改善計畫，並由建設、改善及維護行人交通安全設施，建置安全、無礙及可連續通行的行人用路空間，經由每年考評及公布執行成效，以有效督導及協助地方政府完善行人動線及交通安全提升等工作，達成行人可以安心行走的施政目標。

草案也要求，都市計畫區域內一定寬度以上道路若未施設人行道，地方政府應擬訂分年分期建設計畫，報中央主管機關核定後，優先進行改善，每4年至少要檢討一次，加速提升人行道普及率。

草案明定，地方政府主管機關查有妨礙行人通行的固定設施、設備，應以書面通知該管理機關（構）、所有權人、使用人或管理人於規定期限完成該設施、設備的改善、遷移或拆除，若未依期限改善將按次處罰3萬元至15萬元。

上述妨礙通行的固定設施、設備若為電信箱、郵筒、消防栓等公用事業設施、設備，須由地方政府主管機關協調使用人擇定遷移位置，並要求進行改善、遷移或拆除，以落實改善工程的推動。

草案也規範，建築物騎樓及無遮簷人行道地平面，未與鄰接地平面齊平者，地方政府主管機關得指定路段統一重修，重修後若發生擅自改變阻礙通行的情況，可要求該建築物所有權人、使用人或管理人限期改善，若未改善則按次處罰5000元至2萬5000元

此外，為提供行人妥適安全保護，草案規定地方政府可將醫療院所、學校、機關、大眾運輸場站等行人密集場所周邊，公告指定範圍為行人友善區，並舉辦說明會聽取在地居民意見及擬訂優先改善措施，推動包括增設人行道、強化警示及無障礙設施、車輛速限標誌或標線、降速設施等。

行政院發言人林子倫今天主持政院會後記者會時轉述，行政院長陳建仁在院會中表示，為宣示政府貫徹執行改善行人交通安全設施的決心，政府已於去年先後通過行人優先交通安全行動綱領、行人交通安全政策綱領，並完成道路交通安全基本法立法。

陳建仁表示，期盼透過立法，用建設、改善及維護行人交通安全設施等方式，建立以人為本的安全用路環境，積極建構安全、無礙，及可連續通行的行人步行空間，加速達成道路交通事故零死亡願景。（編輯：張均懋）1130307

（行政院提供）