1200元以下輕微違規不得檢舉 一篇了解交通記點新規定

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（中央社網站）違規記點新制去年6月30日上路，同時放寬民眾檢舉及增加記點項目，違規件數暴增，並引發職業駕駛上街抗議。行政院今天通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，包括手持行動電話、臨時停車等10類輕微違規項目將不開放民眾檢舉，並限縮當場舉發違規案件才予記點。新版的違規記點制度是什麼？職業駕駛人與路權團體又為何抗議？中央社整理相關資訊如下。

違規記點制度是什麼？

2023年4月14日「道路交通管理處罰條例」部分條文修正案三讀通過，並自同年6月30日起正式實施交通違規新制。依規定，1年內違規記點達12點即吊扣駕照2個月，2年內吊扣駕照2次且再被記點，則吊銷駕照。

常見的違規項目包括違規臨停、併排停車、未打方向燈、手持行動電話皆是1點，不停讓行人為3點，超速則是1至3點。

新制並針對營業車駕駛人及新手（2023年7月1日及之後取得駕照者，一年內稱為新手）加重處分，違規加記1點。另外，1年內違規點數達6點可向監理機關申請自費道安講習，得扣除點數2點。

路權團體、職業駕駛爭論

原有的46項檢舉項目增加到59項，除罰款、記點之外，並恢復民眾可檢舉人行道、行人穿越道等處臨停車輛違規。

違規項目引起最多討論的是路口、公車站10公尺內或併排違停，加上新制趨嚴，1年內達12點就吊扣駕照2個月，計程車業、貨運業及遊覽車業者反彈，去年10月31日陳情代表團體繞行交通部，抗議政府道路設計不良，記點新制將影響生計。

11月9日交通部宣布，請各縣市檢討朝每隔100至150公尺紅線劃設至少10%的黃線或專用車格，未完成前因上下客貨導致臨停違規可不予記點，但仍須處300至600元罰鍰。

2024年2月20日，交通部長王國材表示，規劃罰鍰1200元以下的交通違規行為將不記點也不開放檢舉。「微罪不記點」草案引發路權團體反對， 批評漠視用路人性命，呼籲政策切勿朝令夕改。

輕微違規不記點新規定有哪些？

交通部說，鑑於民眾檢舉制度已悖離當初彌補警力不足的立法目的，而記點制度也因道路實際環境配套措施尚未完備衍生實務問題，有檢討修正必要，因此提出修法。

3月7日行政院提出修正草案，未來10類最高罰鍰在1200元以下的輕微違規，將不開放民眾檢舉，包含騎機車手持行動電話通話、倒車未顯示燈光或不注意行人等。違規記點方面，草案並規範，當場舉發案件始予記點，科技執法及民眾檢舉案件等逕行舉發不予記點。

此外，現行汽車駕駛一年內違規點數若達6點，可以申請自費參加道路交通安全講習，講習完成後可以抵扣違規點數2點，1年抵扣1次為限。草案修正後，駕駛人未來自費參加講習扣抵提高至1年2次，等同扣抵違規點數4點。

未來輕微違規不記點項目，須待「道路交通管理處罰條例」第7條之1、第63條、第63條之2修正草案送立法院審議三讀通過後實施，以及「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」預告完成。（編輯：卓冠齊、翁堃耀）1130307