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民團不滿取消10項違規檢舉記點 交通部：不降低執法強度

2024/3/11 16:17（3/11 16:54 更新）
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圖為民眾將車輛臨停在路口時打開後車廂。中央社記者謝佳璋攝 113年3月7日
圖為民眾將車輛臨停在路口時打開後車廂。中央社記者謝佳璋攝 113年3月7日
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（中央社記者余曉涵台北11日電）有民間團體不滿調整交通違規記點及檢舉措施，交通部今天表示，這次調整修法是以工程改善手段先替代監理執法手段，相關修法是屬在人行環境及停車問題改善優化前的權宜措施。

行政院日前通過交通法案修法，調整交通違規記點及檢舉措施。不滿調整措施，行人零死亡推動聯盟今天宣布，近期除了將在全台展開快閃行動外，3月23日將在立法院門口舉行集會遊行。

交通部發布新聞稿表示，這次修法是以工程改善手段先替代監理執法手段，相關修法屬於在人行環境及停車問題改善優化前權宜措施，並將持續會同及促請地方政府務必依轄內道安防制需求，從源頭改善道路交通環境。

交通部強調，這次修法雖限縮部分輕微違規項目不予民眾檢舉，但不會因此而降低執法強度，也不會有處罰漏洞。

交通部指出，各類駕駛人如有違反道路交通管理規定違規行為，均須處罰鍰，並依情節依條例規定併受道路交通安全講習、吊扣或吊銷駕駛執照等處罰。

交通部表示，為協助各地方政府落實改善道路交通環境，112年已函頒4項指引，提供各縣市政府據以審視改善轄內道路交通環境。

另外，為了進一步宣示政府貫徹執行改善行人交通安全設施的決心，112年行政院已先後通過「行人優先交通安全行動綱領」、「行人交通安全政策綱領」，並完成「道路交通安全基本法」的立法。

今年3月7日行政院院會通過「行人交通安全設施條例」草案函送立法院審議，明定內政部應會同各目的主管機關擬定行人交通安全設施推動計畫，地方政府再據以訂定行人交通安全設施改善計畫，每年公布執行情形，並搭配獎懲機制來徹底執行行人用路環境改善工作。

交通部說，「永續提升人行安全計畫」投入中央補助經費新台幣400億元，積極改善路口人行道安全通行環境，由點至線成面，進行從路口、道路、示範區域行人安全設施與人行道建置人行空間工程改善作為。（編輯：管中維）1130311

行政院7日通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，包括手持行動電話、臨時停車等10類輕微違規項目將不開放民眾檢舉。（中央社製圖）
行政院7日通過「道路交通管理處罰條例」修正草案，包括手持行動電話、臨時停車等10類輕微違規項目將不開放民眾檢舉。（中央社製圖）
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