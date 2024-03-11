反對取消10項檢舉記點 民團宣布3/23上街遊行

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（中央社記者余曉涵台北11日電）行政院日前通過交通法案修法，調整交通違規記點及檢舉措施。不滿調整措施，行人零死亡推動聯盟今天宣布，近期除了將在全台展開快閃行動外，23日將在立法院門口舉行集會遊行。

行政院會日前通過相關修法，調整交通違規記點及檢舉措施，未來10類最高罰鍰新台幣1200元以下的輕微違規，將不開放民眾檢舉，包含騎機車手持行動電話通話、倒車未顯示燈光或不注意行人等。

多個民間團體不滿相關調整措施，今天召開記者會提出退回法案等訴求，並宣布接下來的抗議措施。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧指出，行政院提出的修法內容是變相放任違規，與過去政府提出的承諾背道而馳，而且根據數據，記點制度並沒有讓吊扣或吊銷駕照的數量上升。

陳愷寧提出5項訴求，包含道路工程要改善、配套措施要規劃、駕訓教育要改革、執法要加強以及退回法案。

陳愷寧說，3月17日上午10時，全台各地將快閃街頭行動抗議，3月23日將在立法院舉辦集會遊行，希望立法院各黨團可以擋下法案。

台灣安全駕駛監督聯盟理事長林美娜指出，違規就是違規，誰能保證微罪違規就不會釀禍及出人命，且違規記點是汰除不適任駕駛的基本規範，是預警性措施，一旦開放微罪不計點，將導致記點系統性管理制度崩壞。

台北市計程車駕駛員職業工會發言人李威爾說，交通零死亡的目標不分行人或駕駛職業團體，呼籲總統當選人賴清德上任後要尋找可解決這件事的行政院長，地方及中央不應該互踢皮球。

李威爾表示，交通安全改善與號誌改善不是單一交通部的問題，呼籲未來行政院長應該責成政務委員有跨部會協商會議，並且當作第一要務。

中華民國汽車運輸業駕駛員全國總工會理事長鄭力嘉指出，對於道路交通安全環境尚未改善前，應該要適當修正道安條例，包含限縮民眾檢舉，因為浮濫檢舉並不會讓交通安全更好。

鄭力嘉表示，中央或地方政府應該改善道路交通環境，讓駕駛及行人都可以在安全道路上生存。（編輯：管中維）1130311