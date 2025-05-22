三峽車禍民團赴政院請願 號召25日上街遊行

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（中央社記者黃巧雯台北22日電）新北市三峽19日發生重大車禍，還路於民行人路權促進會今天赴行政院請願，盼政府正視，行人零死亡推動聯盟、下一代人本交通促進會提出駕駛人全面回訓制度等訴求，25日將號召民眾遊行。

新北市三峽區發生重大車禍事件，肇事駕駛78歲，這起車禍導致3人死亡、12人受傷。交通部20日針對整體駕照管理提出3大變革，包含考試加嚴增加鑑別度、強化違規者安全駕駛風險意識、協助高齡者安全駕駛，其中擬下修高齡換照年齡至70歲。

下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟今天舉辦記者會宣布，將於5月25日發起「保護下一代」大遊行，從立法院遊行至交通部抗議。

下一代人本交通促進會理事長王晉謙表示，不只有高齡者需要換照，他和行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧都呼籲，交通部能建立駕駛人全面回訓制度。

陳愷寧指出，希望考照制度、駕照管理、全面回訓，甚至是違規記點制度、隔熱紙納管等，外界長年倡議的問題，都能有更大幅度的改革，才能改善台灣駕照濫發、駕駛人素質參差不齊的問題，真正往零死亡願景邁進。

今天多名朝野立委出席記者會，民眾黨立委黃珊珊認為，不只是高齡駕駛問題，而是駕駛人回訓制度沒有完整落實；時代力量主席王婉諭期盼，交通部能提出駕訓改革時間表，讓行人能安心走在路上。

國民黨立委廖先翔表示，希望交通部能用科學、理性的方式檢討交通法規，年齡不是重點，無法安全駕車的人，不應繼續擁有駕照。

民進黨立委陳培瑜指出，有關民團建議，相信交通部、民進黨團都已聽進去，「過去在交通上努力，我們也許做得還不夠，未來民進黨團還有行政院會繼續努力。」

另外，還路於民行人路權促進會今天號召多個組織，集結在行政院前並遞交請願書，並提出7點訴求。

7點訴求包括改善並推出具強制力統一道路工程設計，創造友善安全通行環境；優先保護最脆弱用路人，針對人口稠密處及校園學區落實行人優先區、交通寧靜區；依據道路用路人階序原則改革駕訓與考照制度；恢復原先駕駛人記點制並建立回訓制度，進行風險篩檢與再教育；推動車輛透光率與國際接軌並納管舊車；發展以行人、自行車、大眾運輸為主的運輸模式，提供私家車之外的安全出行選擇；將公民發起的人本交通團體納入政府道安會報中，傾聽人民聲音、避免閉門造車。

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行政院交通環境資源處副處長黃志元今天代表政院接下民團請願書，黃志元表示，道安改善是政府目前相當重視施政工作之一，希望透過工程面、監理面，教育面以及執行面等方式多管齊下，改善國內交通問題。

黃志元指出，除了會再檢視現行措施是否有待精進或改善之處，未來中央也將與地方共同努力，朝共同目標邁進。（編輯：李亨山）1140522