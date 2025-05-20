交通部提駕照管理3變革 70歲以上高齡換照將加嚴

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（中央社記者余曉涵台北20日電）新北三峽昨天發生嚴重車禍，肇事駕駛78歲。交通部長陳世凱今天宣布，整體駕照管理將有3大變革，包含考試加嚴增加鑑別度、強化違規者安全駕駛風險意識、協助高齡者安全駕駛，其中高齡制度最快明年上路。

新北三峽昨天發生3死12傷車禍，78歲余姓駕駛事前涉嫌肇事逃逸，高速駛離時又釀成這起重大事故。

交通部長陳世凱今天在記者會上強調，對這起事件感到難過、痛心，可以理解整體社會對事件的重視度，但肇事族群最多的並非高齡者，而是18到24歲駕駛。

陳世凱表示，交通部針對整體駕照管理提出3大變革，包含考試加嚴增加鑑別度、強化違規者安全駕駛風險意識、協助高齡者安全駕駛，其中協助高齡者安全駕駛的部分就是高齡換照。

現行高齡換照是75歲以上駕駛每3年換照1次，且須通過體格檢查、認知功能測驗。根據交通部統計，民國106年7月起，符合高齡換照者，公路局主動通知的有86萬1644張通知書，換發駕照80多萬張，換照率高達93.5%。

陳世凱說，目前70歲以上擁有駕照者有182.6萬人，推估10年後將高達272萬人，因此與學者專家等將參考日本機制，下修高齡換照年齡至70歲，並增加有肇事紀錄者須完成「安全駕駛實地訓練課程」、危險感知及交通安全教育課程。

陳世凱說，針對年長者關懷上，目前是65歲以上記點達3點，公路局就會通知關懷，未來關懷對象將增加其他常見違規及事故第一當事人。

由於高齡者仍有行的需求，陳世凱說，為鼓勵高齡駕駛繳回駕照，將補助駕駛購買TPASS月票。

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陳世凱表示，預計3個月內會有細部規劃，希望明年就可推動高齡換照新措施，考試加嚴增加鑑別度等，會再擇期跟外界報告。

另外，有路權團體規劃發起陳抗，陳世凱說，對於路權團體稱交通部沒有作為部分，他不接受，針對考照、回訓及高齡換照等都有邀請路權團體討論，公路局也都有檢討這些項目。（編輯：張雅淨）1140520