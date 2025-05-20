議員要求加強高齡駕駛再訓練 北市交通局允研議

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（中央社記者黃麗芸台北20日電）新北市三峽區重大車禍釀3死、12傷，台北市議員簡舒培今天要求，北市高齡駕駛「再訓練」應更精進推廣，以及上下學尖峰期可否加派警力執法。台北市交通局允諾1個月內研議討論。

台北市議會下午進行交通部門質詢及答覆，民進黨市議員簡舒培質詢指出，三峽區北大國小昨天發生重大車禍，引發社會關注高齡駕駛問題，且根據交通部統計資料可看到60歲以上駕駛，A1肇事案件（人員當場或24小時內死亡）有隨年齡而漸增。

簡舒培說，台北市交通局針對高齡駕駛班部分討論很久，60歲以上領有汽車駕照為51萬人，領有機車駕照為33萬人，但交通局在2024年6月開辦高齡駕車訓練班僅84人完成訓練，2025年只有21人報名、19人完訓，對此有何看法。

簡舒培表示，雖然此案發生在新北市，但台北市人口相對更密集，長者密集度也更高，雖然有完整的大眾運輸工具，但不能忘記北市高齡駕駛肇事率每年都有上升趨勢。

如何讓高齡駕駛換照要求更良善，簡舒培說，中央規定75歲以上者每3年換證1次，且僅做筆試、未做身心評估，詢問交通局是否能針對高齡駕駛「再訓練」提出更積極作為，希望1個月內提出北市下半年的相關推廣精進計畫。

台北市交通局長謝銘鴻答詢表示，人數確實很低、不如期望，但這牽涉到住家和受訓地點（北投區）問題，目前願開高齡駕訓班只有2家業者，且沒有強制要求受訓，會再加強相關宣導。

他說，換照是中央的權管，個人也希望換照年齡能下修，會向中央提出建議；其次，高齡駕駛回訓部分，機車駕訓班相關補助加總等同免費，北市會再透過各種宣導鼓勵長者回訓，並允諾1個月內研議討論。

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簡舒培還提到，北大國小周邊為全時相路口，但肇事車輛卻出現在不該出現處，甚至衝撞學生，現場僅有導護人員，但這和執法問題相關；對於北市校園周邊全時相區，在上下學尖峰時期，是否可加派員警到場指揮、落實執法。

台北市警察局交通警察大隊長陳立祺表示，針對護童勤務部分，各轄區警分局會針對轄內學校編排警力維持交通，每天尖峰約編排800多人執行勤務，坦言目前警力數不太充裕，後續會再請各警分局重新檢視現行編排狀況。（編輯：李錫璋）1140520