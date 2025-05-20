加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
晚間影音新聞／總統拋朝野對話 朱立倫：隨時等電話
首頁 / 國際
三峽車禍
新聞專題
三峽車禍1/44
首頁 / 國際

日本高齡駕駛事故頻傳 換證檢查合格率高疑流於形式

2025/5/20 18:18（5/20 19:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者戴雅真東京20日專電）新北市三峽區昨天發生78歲駕駛高速衝撞，造成3死12傷的重大車禍。無獨有偶，日本福岡縣19日也發生74歲女性駕車衝進小學生隊伍的事故。更不幸的是，台灣旅客去年在日本奈良被高齡駕駛撞死，一連串事件引發高齡駕駛疑慮。

日本19日的事發地點為福岡縣筑紫野市的一處十字路口，該地鄰近平交道且容易發生交通壅塞。74歲女駕駛供稱，當時過了平交道之後想要左轉，但是不慎撞上店鋪後翻覆，還波及一旁放學途中的小學生。4名受傷男童中有1人腿部骨折、3人輕傷，女駕駛則是肋骨骨折，警方正以過失駕駛傷害罪的嫌疑展開調查。

這起事故原因或許有地形因素，但日本近年來頻頻發生高齡駕駛釀成的車禍意外，常見原因是「誤把油門當煞車」，令人憂心他們上路會危害用路人安全。

去年2月，在日本奈良市知名觀光景點東大寺前，就有79歲土產店老闆池永明誤將油門當成煞車，汽車暴衝撞傷兩名行人，其中一人是62歲吳姓台灣男子，吳姓男子送醫後宣告不治。

另一起知名事故則是發生在2019年4月19日的「池袋暴走事故」，時年87歲的飯塚幸三開車行經東京豐島區東池袋時，車輛失控撞上騎自行車的男性與一對母女，造成當年31歲的松永真菜與她3歲女兒松永莉子死亡。

檢方主張飯塚誤把油門當煞車，飯塚則認為是車輛異常導致失控，他最終因過失駕駛致死罪被判處5年有期徒刑，去年老死獄中。這起事故引發日本大眾關注高齡駕駛問題，使得2019年當年主動撤銷駕照的人數創下新高，其中又以老年人為主，造成極大的社會影響。

日本雖然沒有明文規定駕駛的最高年齡限制，但是70歲以上駕駛更新駕照前，需要先接受講習。2009年修法，要求75歲以上高齡駕駛必須先通過「認知機能檢查」，才能申請換發駕照。2017年再次強化制度，如果在檢查中被認為「可能患有認知症（失智）」，需要接受醫師專業診斷，一但確診會被吊銷駕照。

75歲以上駕駛在違反特定交通規則，像是闖紅燈時，也會被臨時要求接受「認知機能檢查」，確診後同樣會被吊銷駕照。

不過，朝日新聞報導，根據警察廳去年統計，自從「認知機能檢查」制度實施以來，各年度的合格率介於96.3%至98.7%之間，平均合格率高達97.6%，不合格的人數極少。

杏林大學名譽教授古賀良彥指出，駕駛汽車是一項「需要動用大腦多項功能的高階行為」。除了記憶力之外，還要有掌握人與車之間距離的視覺空間能力，以及注意力和判斷力，但這些能力都會隨著年齡增長而下降。假設合格率過高，「會讓檢查流於形式，失去原有意義」。

此外，警察廳從2022年的5月13日起新增規定，75歲以上且在3年內有過特定違規紀錄（闖紅燈、違規變換車道、超速、十字路口違規轉彎、妨礙行人穿越馬路、駕駛時使用手機等）的駕駛人，在更新駕照前必須先接受實地駕駛技能檢查。雖然允許重複考試，但在換證期限之前如果沒有通過測驗，就無法辦理駕照更新。

技能測驗總分100分，會依據違規程度進行扣分，持第一類駕照需要有70分以上，第二類駕照則要有80分。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

不過，日本全國範圍的技能測驗合格率約有9成，沒辦法更新駕照的人僅約1成。而在75歲以上的高齡者當中，主動撤銷駕照的比例僅約5%，顯示日本的高齡駕駛大多數仍在繼續開車。

然而，在許多沒有公共交通工具可利用的地區，汽車可能是唯一代步工具，若以高齡為由，強制吊銷執照並非可行辦法，還需要進一步思考與規劃相關對策。（編輯：高照芬）1140520

#日本
#福岡縣
#奈良市
延伸閱讀
三峽車禍 交通部擬高齡換照年齡下修至70歲3措施議員要求加強高齡駕駛再訓練 北市交通局允研議日本87歲老翁開車暴衝 釀2死8傷悲劇
三峽車禍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
三峽車禍肇事駕駛曾獲模範父親 新北社會局將取消
65
更多編輯台推薦新聞：