日本高齡駕駛事故頻傳 換證檢查合格率高疑流於形式

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（中央社記者戴雅真東京20日專電）新北市三峽區昨天發生78歲駕駛高速衝撞，造成3死12傷的重大車禍。無獨有偶，日本福岡縣19日也發生74歲女性駕車衝進小學生隊伍的事故。更不幸的是，台灣旅客去年在日本奈良被高齡駕駛撞死，一連串事件引發高齡駕駛疑慮。

日本19日的事發地點為福岡縣筑紫野市的一處十字路口，該地鄰近平交道且容易發生交通壅塞。74歲女駕駛供稱，當時過了平交道之後想要左轉，但是不慎撞上店鋪後翻覆，還波及一旁放學途中的小學生。4名受傷男童中有1人腿部骨折、3人輕傷，女駕駛則是肋骨骨折，警方正以過失駕駛傷害罪的嫌疑展開調查。

這起事故原因或許有地形因素，但日本近年來頻頻發生高齡駕駛釀成的車禍意外，常見原因是「誤把油門當煞車」，令人憂心他們上路會危害用路人安全。

去年2月，在日本奈良市知名觀光景點東大寺前，就有79歲土產店老闆池永明誤將油門當成煞車，汽車暴衝撞傷兩名行人，其中一人是62歲吳姓台灣男子，吳姓男子送醫後宣告不治。

另一起知名事故則是發生在2019年4月19日的「池袋暴走事故」，時年87歲的飯塚幸三開車行經東京豐島區東池袋時，車輛失控撞上騎自行車的男性與一對母女，造成當年31歲的松永真菜與她3歲女兒松永莉子死亡。

檢方主張飯塚誤把油門當煞車，飯塚則認為是車輛異常導致失控，他最終因過失駕駛致死罪被判處5年有期徒刑，去年老死獄中。這起事故引發日本大眾關注高齡駕駛問題，使得2019年當年主動撤銷駕照的人數創下新高，其中又以老年人為主，造成極大的社會影響。

日本雖然沒有明文規定駕駛的最高年齡限制，但是70歲以上駕駛更新駕照前，需要先接受講習。2009年修法，要求75歲以上高齡駕駛必須先通過「認知機能檢查」，才能申請換發駕照。2017年再次強化制度，如果在檢查中被認為「可能患有認知症（失智）」，需要接受醫師專業診斷，一但確診會被吊銷駕照。

75歲以上駕駛在違反特定交通規則，像是闖紅燈時，也會被臨時要求接受「認知機能檢查」，確診後同樣會被吊銷駕照。

不過，朝日新聞報導，根據警察廳去年統計，自從「認知機能檢查」制度實施以來，各年度的合格率介於96.3%至98.7%之間，平均合格率高達97.6%，不合格的人數極少。

杏林大學名譽教授古賀良彥指出，駕駛汽車是一項「需要動用大腦多項功能的高階行為」。除了記憶力之外，還要有掌握人與車之間距離的視覺空間能力，以及注意力和判斷力，但這些能力都會隨著年齡增長而下降。假設合格率過高，「會讓檢查流於形式，失去原有意義」。

此外，警察廳從2022年的5月13日起新增規定，75歲以上且在3年內有過特定違規紀錄（闖紅燈、違規變換車道、超速、十字路口違規轉彎、妨礙行人穿越馬路、駕駛時使用手機等）的駕駛人，在更新駕照前必須先接受實地駕駛技能檢查。雖然允許重複考試，但在換證期限之前如果沒有通過測驗，就無法辦理駕照更新。

技能測驗總分100分，會依據違規程度進行扣分，持第一類駕照需要有70分以上，第二類駕照則要有80分。

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不過，日本全國範圍的技能測驗合格率約有9成，沒辦法更新駕照的人僅約1成。而在75歲以上的高齡者當中，主動撤銷駕照的比例僅約5%，顯示日本的高齡駕駛大多數仍在繼續開車。

然而，在許多沒有公共交通工具可利用的地區，汽車可能是唯一代步工具，若以高齡為由，強制吊銷執照並非可行辦法，還需要進一步思考與規劃相關對策。（編輯：高照芬）1140520