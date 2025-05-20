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三峽車禍5人加護病房觀察 其中2學生已清醒

2025/5/20 19:03（5/20 19:20 更新）
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新北市三峽區北大國小外19日發生重大車禍，造成3死、12傷，事發當下有2人送往恩主公醫院（圖），經急救後仍宣告不治。中央社記者王鴻國攝 114年5月20日
新北市三峽區北大國小外19日發生重大車禍，造成3死、12傷，事發當下有2人送往恩主公醫院（圖），經急救後仍宣告不治。中央社記者王鴻國攝 114年5月20日
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（中央社記者王鴻國新北20日電）新北市三峽區北大國小外昨天發生重大車禍，造成15人死傷。經連夜搶救，目前有9人住院，其中5人仍在加護病房觀察，土城醫院重傷3人中，已有2名學生清醒並接受創傷後治療。

三峽區北大國小外昨天發生重大車禍，造成3死、12傷，總統賴清德、行政院長卓榮泰及市長侯友宜等人都到恩主公醫院、土城醫院及亞東醫院探視，並慰問死傷者家屬。

經醫護積極搶救，新北市衛生局長陳潤秋在議會答詢時表示，目前仍有9人住院治療中，其中5人仍在加護病房觀察。

消防局表示，經統計，車禍共造成4人「OHCA（到院前心肺功能停止）」、4人重傷、7人輕傷，分別是大人5名，其中1人OHCA，經送亞東醫院急救後宣告不治；學生共10人受傷，其中3人OHCA，經土城醫院急救後1人恢復生命徵象，另2人送恩主公醫院，經急救後仍宣告不治。

恩主公醫院副院長吳長晉表示，2名OHCA傷者由5、6名醫師一起搶救，但因傷勢太嚴重，仍宣告不治。另有2名傷者已轉進一般病房，其中1人頭暈，正用藥物治療，另1人粉碎大腿骨折，經透過微創手術做好固定，目前狀況穩定。

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土城醫院副院長游明晉表示，1傷者因骨折，預計於21日手術完成復位。其餘3名學生均在加護病房，其中2人已經清醒，後續進行創傷後的照顧跟治療；到院時OHCA的學生，經緊急搶救後恢復生命徵象，後續將持續進行積極治療，醫院已啟動跨團隊全力投入照護。

亞東醫院創傷科主任林恆甫表示，目前仍有3名傷者治療中；78歲男子（涉嫌肇事余姓駕駛）在加護病房治療未脫離險境，另1名學生完成傷口縫合，在加護病房評估觀察中。（編輯：吳素柔）1140520

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