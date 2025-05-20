三峽車禍傳受害家屬無法申請補償金 新北檢澄清
2025/5/20 19:18
（中央社記者趙敏雅新北20日電）新北市三峽北大國小外昨天重大車禍釀3死12傷。媒體報導車禍過失致死案非犯罪被害補償金給付範疇，本案死者家屬無法申請。新北檢澄清，肇事者故意或過失犯罪，均得依規定申請。
台灣新北地方檢察署表示，獲悉三峽區發生重大車禍案件後，指派重大刑案專組主任檢察官及檢察官組成專案小組，進駐三峽警分局，指揮三峽分局調查車禍發生經過。財團法人犯罪被害人保護協會新北分會獲報後也派員協助家屬，提供即時關懷服務。
今天下午有2名死者家屬在犯保協會人員陪同下，帶著娃娃、衣物等，回到事故現場招魂，家屬頻頻拭淚。
昨天有媒體報導，法務部官員說，依據犯罪被害人權益保障法規定，車禍過失致死案件並非犯罪被害補償金給付範疇，本案死者家屬無法申請領取法定的新台幣180萬元被害補償金。
依據犯罪被害人權益保障法第50條規定，因犯罪行為被害致死亡者之遺屬、致重傷者及性自主權遭受侵害之人，得申請犯罪被害補償金。但依強制汽車責任保險法得請求給付或補償者，不適用之。
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新北地檢署今天發布新聞稿指出，媒體報導如屬過失不得申請似有誤會；按過失侵害他人生命、身體者，亦屬犯罪被害人權益保障法所定之人身侵害犯罪行為，且因犯罪行為致死亡者之遺屬、因犯罪行為致重傷者，均得申請犯罪被害補償金。
新北檢說，本件重大車禍死亡者之遺屬及重傷被害人，不論肇事者是故意或過失犯罪，均得依規定提出申請，但如依強制汽車責任保險法得請求給付或補償者，則不適用。（編輯：黃名璽）1140520
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