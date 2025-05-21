加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
總統就職週年2中國男偷渡金門 法院裁定羈押
首頁 / 生活
三峽車禍
新聞專題
三峽車禍1/49
首頁 / 生活

李秉穎：高齡非唯一道安風險 換照變革應有科學依據

2025/5/21 10:15（5/21 10:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北21日電）新北三峽發生嚴重車禍，涉案駕駛78歲，交通部將加嚴、下修換照年齡，與衛福部合作加強危險感應與認知功能評估，但醫界人士指出肇事較多的是年輕族群，換照變革應有科學依據。

新北三峽19日發生3死12傷車禍，78歲余姓駕駛事前涉嫌肇事逃逸，高速駛離時又釀成這起重大事故。交通部長陳世凱昨天宣布，整體駕照管理將有3大變革，包含考試加嚴增加鑑別度強化違規者安全駕駛風險意識協助高齡者安全駕駛，其中高齡制度最快明年上路。

衛生福利部次長林靜儀今天出席立法院社會福利及衛生環境委員會，會前接受媒體聯訪，被問到未來衛福部與交通部合作加強高齡駕駛安全規劃，她說，現行成人健檢不得作為目的外使用，衛福部角色是提供醫療健康評估支援與專業協助，具體細節進行協調，確保制度科學合理。

針對制度科學合理性，台灣大學小兒科兼任主治醫師李秉穎在臉書上發文指出，既然交通部提到「高齡駕駛雖然傷亡數高，但肇事較多的其實是18至24歲族群」，不懂為何要特意去修改年齡限制。他今天上午接受媒體聯訪表示，加強交通安全最根本做法是根本原因分析。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

李秉穎認為，因為個別的交通事故個案就直接修法或下修年齡限制，這樣做是不合理的，預防風險必須有科學依據，而非看到個案就想修改制度。建議分析不同年齡層交通事故發生率，包括一般車禍、重大車禍和致死車禍比率，比較高齡者與其他族群之間的差異。

李秉穎說，以偏鄉、交通工具不便地區為例，當高齡者繳回駕照可獲得T-PASS大眾交通優惠，這並非有效誘因，偏鄉地區根本沒有大眾運輸可搭，是變相剝奪了他們的行動自由，政策不能只看事故個案決定，必須根據完整、客觀統計數據進行討論，進行成本效益分析。（編輯：方沛清）1140521

延伸閱讀
高齡換照政策 陳世凱：用科學檢驗駕駛能力三峽車禍3死12傷引高齡換照討論 專家籲納路考或模擬駕駛三峽車禍高齡駕駛惹議 北市議員促補助反爆衝裝置韓國高齡駕駛車禍率居高不下 迫於生計難返還駕照日本高齡駕駛換證疑流於形式 池袋暴走事故讓眾多長者主動撤駕照
三峽車禍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
三峽車禍眾人哀悼 獻體育服讓學妹當「乾淨天使」
65
更多編輯台推薦新聞：