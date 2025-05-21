加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
校園手機使用原則草案 國中小集中保管、高中由親師生議定
首頁 / 社會
三峽車禍
新聞專題
三峽車禍1/50
首頁 / 社會

三峽車禍涉肇事余男完成2次手術 意識狀態仍須觀察

2025/5/21 11:26（5/21 11:33 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市三峽區國成街與國光街口19日下午發生重大車禍，1輛自小客車不明原因衝撞多名路人，直到在復興路110巷巷口自撞中央分隔島才停下。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
新北市三峽區國成街與國光街口19日下午發生重大車禍，1輛自小客車不明原因衝撞多名路人，直到在復興路110巷巷口自撞中央分隔島才停下。中央社記者林恕暉攝 114年5月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北三峽車禍仍有9人住院治療，衛生局今天表示，各醫院給予傷患最佳照護；亞東醫院指出，涉嫌肇事78歲余姓男子，昨晚完成第2次手術送加護病房治療，意識狀態仍須觀察。

新北市府衛生局長陳潤秋今天在市政會議表示，三峽車禍12名傷者，共有3人出院，仍有9人住院中；包括一般病房與加護病房，衛生局協同醫院跨科別醫療資源，給予傷患最佳照護。

陳潤秋說，至今天清晨統計，分別是亞東醫院2人加護病房、1人一般病房；土城醫院有3人在加護病房、1人在一般病房；恩主公醫院有2人在一般病房，已啟動跨科團隊的醫療支援與關懷機制。

亞東醫院上午說明住院傷患病況，2名國中女童目前病況穩定，持續恢復中，醫院將持續治療，以及對家屬提供身心支持。

至於涉嫌肇事78歲余男，醫院表示，已於昨晚完成第2次手術，目前返回加護病房治療，意識狀態仍須觀察，院方將持續治療追蹤。

新北市府市政會議今天舉行前，全體首長先為19日發生的三峽重大車禍，為過世者默哀、為住院傷患祈福。

google news透過 Google News追蹤中央社

社會局表示，透過一案一社工陪伴，受害家屬反應最多的都是法律協助的需求；教育局、交通局等各單位也提出車禍發生時因應作為。

法制局指出，除協助學生家長們蒐集相關證據，也聯繫法律扶助律師、犯罪被害人保護協會等，協助受害人與家屬。（編輯：陳仁華）1140521

延伸閱讀
三峽車禍5人加護病房觀察 其中2學生已清醒新北三峽重大車禍 檢警恩主公醫院相驗死者新北三峽車禍 涉肇事駕駛嚴重氣血胸手術中
陳潤秋
新北表揚優良照服員 斗佈為80名長者找回尊嚴新北催生 醫療性凍卵、精及助好孕補助7/1上路
三峽車禍
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
李秉穎：高齡非唯一道安風險 換照變革應有科學依據
65
更多編輯台推薦新聞：