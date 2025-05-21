三峽車禍涉肇事余男完成2次手術 意識狀態仍須觀察
2025/5/21 11:26（5/21 11:33 更新）
（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北三峽車禍仍有9人住院治療，衛生局今天表示，各醫院給予傷患最佳照護；亞東醫院指出，涉嫌肇事78歲余姓男子，昨晚完成第2次手術送加護病房治療，意識狀態仍須觀察。
新北市府衛生局長陳潤秋今天在市政會議表示，三峽車禍12名傷者，共有3人出院，仍有9人住院中；包括一般病房與加護病房，衛生局協同醫院跨科別醫療資源，給予傷患最佳照護。
陳潤秋說，至今天清晨統計，分別是亞東醫院2人加護病房、1人一般病房；土城醫院有3人在加護病房、1人在一般病房；恩主公醫院有2人在一般病房，已啟動跨科團隊的醫療支援與關懷機制。
亞東醫院上午說明住院傷患病況，2名國中女童目前病況穩定，持續恢復中，醫院將持續治療，以及對家屬提供身心支持。
至於涉嫌肇事78歲余男，醫院表示，已於昨晚完成第2次手術，目前返回加護病房治療，意識狀態仍須觀察，院方將持續治療追蹤。
新北市府市政會議今天舉行前，全體首長先為19日發生的三峽重大車禍，為過世者默哀、為住院傷患祈福。
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社會局表示，透過一案一社工陪伴，受害家屬反應最多的都是法律協助的需求；教育局、交通局等各單位也提出車禍發生時因應作為。
法制局指出，除協助學生家長們蒐集相關證據，也聯繫法律扶助律師、犯罪被害人保護協會等，協助受害人與家屬。（編輯：陳仁華）1140521
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