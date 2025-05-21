三峽重大車禍 新北：律師群協助家屬法律訴訟

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（中央社記者黃旭昇新北21日電）新北市三峽發生重大車禍，造成3死12傷；市府今天表示，成立律師服務群協助被害者、家屬的刑事、民事訴訟，並追究賠償責任。至於是否集體訴訟，會與家長充分溝通達成共識。

新北市府今天舉行市政會議，各局處針對19日發生的三峽重大車禍，提出工作報告與往後因應作為。教育局長張明文說，已與受傷孩子們對接，做好未來學業照顧、及心理支持輔導。

對於有網路臉書Facebook網友、粉專謠傳侯友宜與涉嫌肇事的余姓男子關係良好，市府新聞局澄清是不實訊息。局長李利貞聲明，侯友宜完全不認識肇事駕駛，2天內9次前往3家醫院，都是探視受害者與家屬。

市長侯友宜接受聯訪時被問，這2天9度前往探視受傷的學生，家屬是否表達訴求；他說，除一對一的專案醫療服務，還與家屬說明傷者的心理輔導，及市府社工資源服務。家屬所關心的醫療照顧，醫院全力以赴，盼受傷的人都能平安康復回家。

至於家屬所關心的法律問題，侯友宜說，新北市已成立專案小組，除配合檢警調查事件來龍去脈外，也請法制局結合民間團體與家屬接觸，透過律師群協助訴訟與追究賠償，以確保被害者權利。

媒體詢問，是要採取集體訴訟或個別訴訟，他說，法制局會逐一與被害者詳細溝通法律層面，家屬如果有共識，就會以家屬的共識全力以赴。

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記者問，外界擔心肇事駕駛年紀大，未來恐逃過司法刑責，與民事的賠償責任。侯友宜說，檢警會釐清法律責任，至於該賠償的民事訴訟，該實行假扣押就會假扣押，這部分都還在與被害者溝通。

侯友宜說，交通部擬定高齡者換駕照年齡，從75歲降到70歲，這是對的方向，應從測驗、感知的認知嚴格把關，以確保能安全行駛。盼望儘速訂出實施細節，落實執行。（編輯：方沛清）1140521