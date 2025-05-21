三峽車禍現場疏導交通、大喊求救援 機車行兄弟：盡力做能做的

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（中央社記者趙敏雅新北21日電）新北市三峽北大國小外19日重大車禍釀多人死傷，附近機車行老闆陳蘇偉、哥哥陳國寶立刻疏導交通，避免二次事故，並喊「有人會CPR嗎？」陳國寶今天說，只是盡力做能做的事。

三峽區北大國小外19日下午4時許發生重大車禍，78歲余姓男子涉駕車闖紅燈高速衝撞，造成3死、12傷。事故現場附近的機車行兄弟陳國寶、陳蘇偉回憶，當時聽聞巨響，在遠處看到余男駕車暴衝，機車被撞飛。陳國寶接受中央社訪問時說，他與弟弟立刻趕到現場，同時也請家人打電話叫救護車。

陳國寶說，路口車輛多，「我們能做的第一件事就是幫忙攔車，用我們的人肉阻擋來車」，當下仍有車輛硬要過，他們請車輛迴轉，並來回奔波疏導車流，避免二次事故，也協調出讓救護車進入的動線，想把握救援時間，一分一秒都不想浪費。

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談起事發現場，陳國寶忍不住紅了眼眶，哽咽地說，看到現場多人倒地，其中多名學童受傷，當下只想到要「快」，大喊「有人會CPR（心肺復甦術）嗎？」他說，現場穿著導護老師背心也一起大聲詢問，很多人前來幫忙，分頭進行CPR、疏導四面來車。

陳國寶說，其中遭撞的機車騎士是他的客人，當時機車稍微壓到受傷學童，弟弟陳蘇偉趕快先去把車子移開，家長即使受傷，也先到孩子身邊查看。他說，身為父母，看到這一幕，非常痛心。對於第一時間投入協助救援，陳國寶強調，他們只是盡力做能做的事。（編輯：方沛清）1140520